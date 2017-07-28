Життя, як воно є: Руками бюджетників зручно прибирати вулиці!

Поганий той господар, який не готується до приходу гостей. Ось і Скадовськ вже наступного тижня зустрічатиме тисячі людей з усіх куточків України – приводом для цього стало повернення фестивалю «Чорноморські Ігри». Чимало скадовчан і гостей нашого міста з нетерпінням чекають видовищної розважальної програми для дітей і дорослих, автограф-сесій з зірками українського шоу-бізнесу та гарного відпочинку під музику біля моря. А от працівники бюджетних установ нашого міста зустрічають це свято з присмаком вуличного пилу і бруду на зубах…

На початку цього тижня керівникам бюджетних установ, підприємств та організацій нашого міста і району були надіслані електронною поштою телефонограми з міської ради за підписом міського голови Олександра Яковлєва.

Дослівно це звучало так: «4-6 серпня у місті відбудеться ХV ювілейний всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри». Спільними зусиллями громади маємо створити добрий імідж міста-курорту. Просимо Вас взяти участь у проведенні загальноміської толоки 27 липня з 14:00. Необхідно почистити від бруду узбіччя доріг і бордюри від трави. Для роботи знадобляться лопати, сапи, віники. Закріплену ділянку за вашим підприємством можна подивитись у додатковому файлі. Заздалегідь вдячні за розуміння і підтримку. Доброго нам усім свята!».

На перший погляд, що тут такого?

Ну, хіба це не добра справа – попрацювати якусь годину на благо рідного міста, особисто посприяти тому, щоб Скадовськ гідно прийняв гостей грандіозного фестивалю?! Але є тут одна, а то й кілька важливих деталей, про які керівництво нашого міста або справді не знає, або вдає вигляд… На толоку запрошують не просто громадян, жителів міста, а посадових осіб у розпал їх робочого дня. Більшість з цих працівників отримують заробітну плату з державного бюджету і не просто так, а за виконання прямих посадових обов’язків. І до чого їх запрошує міський голова? Залишити свої робочі місця, озброїтися сапками, лопатами і піти на велике прибирання?!

Стаття 19 Конституції України говорить: «…ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». У продовження цього стаття 60 Конституції України говорить: «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За видання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність».

Телефонограма міського голови, на перший погляд, є «невинним» зверненням, і це аж ніяк не розпорядження чи наказ. Але ж у цей спосіб очільник міста спонукає інших посадових осіб – керівників бюджетних установ, підприємств та організацій – до видання саме таких, незаконних, наказів і розпоряджень (нехай і усних), з тим, аби підлеглі у свій робочий час виконували обов’язки, не передбачені ані законодавством України, ані статутними документами, отримуючи при цьому заробітну плату за виконання їх прямих посадових обов’язків. А хто ж тоді в цей час буде виконувати їх роботу?

Скажіть, будь ласка, шановний мер, а хто повинен приймати стареньких людей в управлінні Пенсійного фонду в той час, поки його фахівці чистять від бруду бордюри по вулиці Олександрівській?!

А ще, мабуть, у міськвиконкомі взагалі не уявляють, в якій копіткій праці, з шаленим навантаженням здійснюється перерахунок субсидій та оформлення державних допомог в райуправлінні праці та соціального захисту населення. Бо інакше б тоді навряд чи колектив управління потрапив до переліку «щасливчиків», які удостоєні честі вийти на міську толоку з підготовки міста до «Чорноморських Ігор»! Хто буде проводити термінову операцію, якщо лікарі працюють по вулиці Сергіївській?! А чи наша поліція піймала вже всіх злодіїв, що може викроїти час і піти підмітати вздовж вулиці Мангубінської?! І, мабуть, нехай зачекають усі пожежі в районі, поки рятувальники висапуватимуть траву по вулиці Гагаріна! Не дай, Боже, знову сяде на міль теплохід «ОМ» – а в цей час працівники Адміністрації та морського порту «сушать весла» на вулиці Маріїнській, між Чкалова та Покровською! І чи взагалі прибрали вулицю Покровську, враховуючи те, що всі вчителі гімназії та шкіл № 2 і 3 знаходяться у законних відпустках?!

Наведення порядку руками бюджетників – традиція, яка відноситься до «спочившого в Бозі» Радянського Союзу та періоду роботи екс-очільника району Єгора Устинова. Він поїхав до Херсона ще кілька років тому, а його стиль роботи, здається, успішно перейняли ті, хто так принципово протиставляв себе тому ж Устинову!

До речі, не нехтують такими традиціями і перші особи області. Незадовго до цьогорічного Великодня усі бюджетники Херсонщини за дорученням губернатора Андрія Гордєєва, знову ж таки, у робочий час гребли сміття і наводили лад у своїх містах і селах! З часів «Ленин и бревно» нічого не змінилося, хіба що ХХІ століття додало можливість оперативного висвітлення цих подій на сайтах органів влади.

А ще у нашому районі, зокрема, телефонограмами інших посадовців збирають бюджетників на всі свята і визначні дати… інколи ще й відповідно вдягненими… І головне – у той же робочий час, що оплачується з кишені платників податків.

Важливо, що в подібних телефонограмах запрошується не лише керівник, а й весь колектив організації… наприклад, на концерт, який розпочинається о 13-й годині! І так чи не щотижня! А ще є спартакіади чиновників, громадські слухання, урочисті відкриття ... Працівники бюджетних установ втомилися виконувати роль масовки на всіх цих заходах у той час, коли їх безпосередня робота залишається невиконаною. Здавалося б, на ситуацію могли б вплинути працівники прокуратури, але і вони вказані у телефонограмі як такі, що запрошені з лопатами, сапами та віниками на прибирання вулиці у робочий час!

Вчора, до речі, був найспекотніший день літа, та попри це бюджетники нашого міста вийшли на прибирання... Напевно, Скадовськ став трішки чистішим. Втім, хотілося б, аби при цьому не принижували нічиєї честі та гідності, не порушували закони, не використовували кошти не за призначенням, а працю – за невідповідністю.

Тетяна ПІДГОРОДЕЦЬКА,

редактор Скадовської районної газети «Чорноморець».



