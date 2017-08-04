Стажування у Херсоні – цінний досвід для молодої громадської організації з Нижніх Сірогоз

Важливим ресурсом для нещодавно створеної у Нижніх Сірогозах громадської організації «Правові ініціативи» стало стажування в обласному центрі. Пройшло воно у ГО «Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий Простір» за участі досвідчених правозахисних організацій міста.

Стажування у Херсоні тривало з 26 по 30 червня 2017 року. Це був не перший досвід спілкування двох дружніх організацій: раніше ми розповідали, як завдяки експертній допомозі «просторівців» молода команда з Нижніх Сірогоз отримала міцну базу знань для початку своєї громадської діяльності. Зокрема, тренерка Анна Мартинюк провела для колег сесію стратегічного планування.

- Для нашої молодої громадської організації важлива кожна деталь, тому ми й вирішили пройти стажування, - говорить керівниця «Правових ініціатив», юристка Альона Шокарєва.

Прибувши до Херсона, вона познайомилася з іншими громадськими організаціями, які також надають безоплатну правову допомогу. Спершу своїм досвідом поділилася команда ІРЦ «Правовий простір». Його керівниця Наталя Бімбірайте та координаторка Анна Мартинюк познайомили колегу з документацією Херсонського Офісу Мережі правового розвитку, надали можливість побувати на прийомі з надання БПД, який вів юрист Сергій Плахотнюк.

Далі завітали до Херсонської обласної організації Комітету виборців України, де познайомилися з головою організації Дементієм Бєлим та його командою: Катериною Пономаренко та Василем Касьяновим. В результаті зустрічі правозахисники обмінялися контактами та домовилися про взаємодію та співпрацю у майбутньому.

Наступним «пунктом» стажування став візит до Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області. Альона Шокарєва дізналася про роботою центру та обмінялася контактами з колегами.

І нарешті у ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» юристи В'ячеслав Лях та Наталя Юшко поділилися успішним досвідом роботи організації з надання БПД та обговорили цікаві ідеї для проектів, які б ГО «Правові ініціативи» могла втілити у своєму регіоні. - Під час стажування ми отримали можливість на практиці ознайомитися з основами проектного менеджменту: як оформлюється угода, який пакет надсилається донору, як виконуються проекти та готується звіт. Познайомилися, як вести документацію за проектом, забезпечувати його інформаційний супровід, звітувати про виконані проекти, - ділиться Альона Шокарєва. - Поспілкувалися з досвідченими менеджерами та керівниками інших ГО про різні підходи до формування команди. Перейняли досвід з управління командами та формування ядра організації. Побачили, як працюють громадські приймальні з надання безоплатної правової допомоги в інших громадських, благодійних організаціях.

Молоду команду зокрема зацікавила ідея створення сучасного культурного майданчика як осередку громадської активності в Нижньосірогозькому районі. Тому вона скористалися можливістю і завітала до херсонця Леоніда Єжурова, який є головою ГО «Режисер. ОРГ» і разом з друзями працює над створенням громадського культурного центру в Херсоні та керує проектом Kherson Art Hub.

«Правові ініціативи» мають намір долучитися до мережі постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA: відкрити кіноклуб, діяльність якого сприятиме активізації діалогу про права людини в громаді району і стане медіаінструментом для підвищення рівня поінформованості громадян Нижньосірогозького району в галузі прав людини.

У молодої організації – ще багато завдань та ідей, які вони прагнуть втілити у своєму району. Роботи чимало, але, коли поруч – досвідчені колеги, готові допомогти, проконсультувати та підтримати, рухатися вперед набагато легше і впевненіше, зізнається Альона Шокарєва.

- Розробивши стратегічний план для організаційного розвитку ГО «Правові ініціативи», ми точно знаємо, куди і як нам рухатися: тільки вперед, до досягнення цілей нашої організації. Три основні наші складові успіху: команда, цінності, активні дії. Тільки так ми зможемо досягнути своєї місії. Чого ми бажаємо і собі, й іншим новоствореним громадським організаціям, - підсумовує юристка.

Довідка

Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий простір» дякує партнерським організаціям: Херсонській обласній організації «Комітет виборців України», Регіональному центру з надання БВПД у Херсонській області, БО «Фонд милосердя та здоров’я», ГО “Білозерський центр регіонального розвитку” ГО “Режисер.ОРГ”, Kherson Art Hub та координатору кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA Тетяні Кулик за час та змістовне наповнення зустрічей, проведених для представників ГО «Правові ініціативи» впродовж стажування. Стажування провожилося в рамках проекту з організаційного розвитку ГО «Правові ініціативи» за фінансування Угоди про співпрацю між Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та ІСАР «Єднання».

Джерело: Ресурс "Правовий простір"

Автор Олена Орлова