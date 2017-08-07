Атестація депутатів місцевих рад: кожен отримає оцінку за свою роботу

Громадські організації з восьми обласних центрів розпочали громадську ініціативу «Атестація депутатів місцевих рад». Її ініціатором стала Одеська обласна організація Комітету виборців України, яка вже впровадила таку форму громадського контролю за роботою всіх депутатів.

«Атестація» депутатів місцевих рад – інструмент комплексної персональної оцінки результатів діяльності депутатів місцевих рад. Метою ініціативи є зміцнення комунікації між виборцями та депутатами, шляхом підвищення рівня поінформованості виборців про роботу депутатів, що їх представляють. Оцінка персональної діяльності депутата, що заснована на об’єктивних критеріях, дає змогу кожному народному обранцю підвищити рівень довіри збоку виборців як до себе персонально, так і до міської ради в цілому.





Подібна атестація буде проведена й у Херсоні. За її результатами кожен депутат Херсонської міської ради отримає персональні оцінки своєї діяльності та рекомендації для підвищення власних показників відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності за вже успішно апробованою методологією, яка охоплює весь комплекс реалізації статусу місцевого депутата і заснована на законах України, а також визнаних стандартах Доброго Врядування.

Персональна оцінка кожного депутата буде представлена у простому форматі: від «1» до «5» балів, де «5» балів – максимальна оцінка.

Для отримання максимальної оцінки «5» необхідно:

• Надати для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради повну біографію (із зазначенням в ній інформації про освіту, досвід роботи, місце роботи, сімейний стан, партійну приналежність), а також фотокартку;

• Оприлюднити у доступних відкритих джерелах актуальну інформацію про проведення прийому виборців, що включатиме відомості про місце проведення прийому, час проведення прийому (графік) і контактний номер телефону;

• Проводити особистий прийом виборців не рідше 1 разу на місяць;

• Інформувати виборців про свою роботу в раді, участь в роботі її виконавчих органів, в підготовці рішень ради, роботу з виборцями використовуючи соціальну мережу, а також здійснювати двосторонню комунікацію із виборцями;

• Відвідати не менше 90% пленарних засідань сесій міської ради протягом року;

• Відвідати не менше 90% засідань постійної депутатської комісії, до складу якої Ви входите, протягом року;

• Виступати на кожному пленарному засіданні сесії з питань, які внесені до порядку денного сесії;

• Подавати індивідуальні депутатські запити з питань розвитку міста (колективні запити будуть знижувати оцінку пропорційно до кількості авторів запиту);

• Не голосувати «ЗА» при розгляді проектів рішень, які не мають консенсусного сприйняття у міської спільноти та які при підготовці до розгляду не пройшли ретельного обговорення як серед широких верств населення, так і серед експертних груп, в разі, якщо такі рішення будуть прийматися міською радою;

• При розгляді проектів рішень під час пленарних засідань сесій, голосувати особисто, не використовуючи картку для голосування іншого депутата;

• Вчасно подати власну електронну декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та надати правдиві відомості в декларації;

• Додатково оприлюднити власну електронну декларацію, окрім Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на доступних для широкої громадськості ресурсах: офіційному сайті ради/партії або власних сайті/сторінці в Facebook;

• При розгляді проектів рішень, в яких у Вас є конфлікт інтересів, зробити публічну заяву про наявність конфлікту інтересів;

• Оприлюднити власний звіт про депутатську діяльність на офіційному сайті ради/партії або власних сайті/ сторінці в Facebook, або в газеті;

• У депутатському звіті вказати інформацію про: 1) роботу у виборчому окрузі; 2) про прийняті радою та її органами рішення; 3) про Вашу діяльність в раді та її органах, до яких Вас обрано; 4) про Вашу персональну участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради та її органів; 5) про виконання доручень виборців;

• Прозвітувати про свою діяльність на відкритій зустрічі із громадянами;

• Проінформувати міську раду про результати звітування перед виборцями;

• Оприлюднити у відкритих джерелах інформацію про об'єкти, на які були направлені кошти депутатського фонду, в разі наявності депутатського фонду в структурі міського бюджету.

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» регулярно інформуватиме широку громадськість про результати моніторингу через свої інтернет-ресурси та сторінку ініціативи в соціальній мережі Facebook.





Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснювалось оцінювання в попередні роки представниками Одеського КВУ та про його результати можна дізнатись:

За додатковою інформацією про здійснення ініціативи в Херсонській області звертайтесь до Олександра Мошнягула, Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень або до офісу обласного відділення Комітету виборців України +38 066 1008191



