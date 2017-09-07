Открылась крымскотатарская группа в детском садике в Новоалексеевке





В субботу 2 сентября в детском саду №15 «Ивушка» в Новоалексеевке Херсонской области при участии представителей Меджлиса состоялось торжественное открытие крымскотатарской группы - сообщает агенство QHA

В мероприятии приняли участие члены Меджлиса крымскотатарского народа, в частности заместитель главы Генической районной администрации Гульнара Бекирова, крымские татары из Турции, представители местной власти, воспитатели и родители воспитанников новосозданой группы. После исполнения гимнов Украины и крымскотатарского народа выступившие с торжественными поздравлениями акцентировали внимание на том, что подобные крымскотатарские группы важны в плане сохранения языка и культуры народа.

Говоря об основном элементе сохранения национальной идентичности – языке – спикеры также подчеркивали, что дети должны начинать изучать его еще дома, а в детском саду и школе уже заниматься усовершенствованием.

После официальных выступлений и благодарностей всем, кто поддержал и помог в открытии группы, была перерезана красная ленточка, а затем воспитанники детсада провели небольшой концерт, исполнив крымскотатарские и украинские национальные песни и танцы.

Для комфортного и плодотворного обучения новой группы созданы все необходимые условия, начиная от мебели и игрушек и заканчивая стендами на крымскотатарском языке о культуре и национальной символике.

Напомним, что 19 апреля 2013 года в Новоалексеевке решением местного совета крымскотатарский стал региональным языком. Решение было принято в рамках Закона Украина "Про основы государственной языковой политики".





ФОТО: Оя Денгиз Чонгра Шахин











