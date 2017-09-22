Як громадяни можуть впливати на вирішення місцевих питань? Існує декілька елементів місцевої демократії, які можуть у цьому нам допомогти. Асоціація сприяння самоорганізації населення видала новий інформаційний буклет. Він має назву «Твоє право на владу! Як громадяни впливають на вирішення місцевих питань».

На восьми його сторінках простою, зрозумілою мовою роз’яснюється сутність та можливості форм громадської участі у місцевих справах, а також головні кроки, які треба зробити громадянам, щоб ними скористатися.

Мова йде про такі форми як: місцева ініціатива, громадські слухання, загальні збори (конференції) за місцем проживання, органи самоорганізації населення,консультації з громадськістю, звернення та запити на інформацію та електронні петиції.

Примірники буклету будуть розповсюджуватися серед жителів через регіональні Ресурсні центри з розвитку місцевої демократії.

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Видання буклету здійснено в рамках проекту «Посилення спроможності міжрегіональної мережі ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії» за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Окрім буклету, видано інформаційний плакат.

Джерело: сайт Асоціації сприяння самоорганізації населення