Херсонцы – за создание Кризисного центра для женщин. Слово за депутатами

Уже несколько месяцев в Херсоне идет речь о создании Кризисного центра для пострадавших от насилия в семье. Вчера состоялись общественные слушания, на которых 90 херсонцев из 102 зарегистрировавшихся поддержали идею создания такого центра. Теперь, согласно Статуту территориальной громады, Резолюция слушаний будет передана мэру и на рассмотрение депутатам.

Общественные слушания начались с театрального перформанса по пьесе херсонской драматургини Натальи Блок. Актрисы драматического театра им.Кулиша озвучили реальные истории жительниц Херсонской области. Это были 4 совершенно разные истории: с насилием сталкиваются как студентки, молодые мамочки с детьми на руках, так и жены известных в городе людей, которым точно также некуда обратиться со своей проблемой.

Как рассказал один из инициаторов слушаний Богдан Руденко, в прошлом году было зафисировано 1575 обращений по поводу насилия в семье. Каждая третья женщина страдает от насилия в семье, приблизительно 40000 херсонок нуждаются в помощи. 30% самоубийств женщин происходят из-за насилия в семье. И это статистика только на основе официальных обращений. А сколько женщин молчат о своей беде из-за чувства страха и стыда? «Создание Кризисного центра для пострадавших от насилия в семье позволит получить убежище 50-70 женщинам с детьми каждый год. При создании центра с отделением коррекции поведения, дополнительно 200-400 женщин и мужчин в год смогут пройти коррекционные программы и научиться ненасильственным методам решения семейных конфликтов. Ориентировочная стоимость для городского бюджета содержания учреждений с персоналом до 12 специалистов по предварительным расчетам – 1,5 млн грн. в год. Создание (капитальный ремонт) и оборудование такого центра ориентировочно 10 млн.грн.Готовы поддержать и профинансировать международные организации (венгерская служба помощи, которая заинтересована передать опыт создания подобных заведений в Венгрии, и Фонд народонаселения ООН при условии заинтересованности в таком проекте городской власти», - рассказал Богдан Руденко.

К сожалению, в Общественных слушаниях приняли участие только депутаты-женщины. Мужчины в большинстве своем не хотят видеть эту проблему.

Депутатака Херсонского горсовета Оксана Дьякова отметила: «Большинство мужчин депутатов против создания Кризисного центра. Они думают, что я выступаю за, потому что меня дома муж обижает. Но я работаю с ОСББ и знаю о неоднократных случаях насилия в семье». Голова общественной организации «Успішна жінка» Елена Микитась рас сказала о прошлом опыте работы с жертвами домашнего насилия:

«Это очень тяжело. Негде было приютить этих женщин. Просили поселить в больнице, иногда бывало, что снимали гостиницу».

Также она отметила, что немаловажным является то, что сотрудники центра будут работать не только с жертвами, но и с насильниками, чтоб была возможность последующего возвращения женщины в семью без повторения ситуаций насилия.

Выступила представительница общественной организации «Нова генерація» Оксана Глебушкина, которая сказала:

«Мы в ловушке, потому что женщины не могут прийти и заявить о том, что страдают от насилия, это стыдно. Мы вели переговоры по поводу создании Центра с чиновниками. К сожалению, многие из них руководствуются собственными представлениями, стереотипами. Они не понимают, что проблема реальная». Возникла дискуссия по поводу того, должен быть Кризичный центр городским или региональным. Начальница управления экономического развития города Елена Ярыга считает, что необходимо обсудить совместное с областью финансирование и открыть именно региональный центр. А директор Херсонского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Дмитрий Муценко убежден, что центр должен находится в территориальной доступности для людей.

«Если женщины из районов будут ехать в Херсон, они лишатся работы, дети – школы, положение жертвы только ухудшатся. Ведется работа и по созданию аналогичных небольших центров в районах», - подчеркнул Дмитрий Муценко. По итогам слушаний 90 из 103 зарегистрированных участников поддержали создание центра. Дальше слово за депутатами. Будет ли вынесено соответствующее решение на сессию? Наберет ли достаточно голосов? Очень на это надеемся. Видео ролик – известные херсонцы о необходимости создания Кризисного центра для пострадавших от насилия. Екатерина Пономаренко