24 жовтня в Херсонському Кризовому медіа центрі відбулась прес -конференція на тему: «Атестація депутатів Херсонської міської ради: інформування та прийом виборців». Організатори заходу Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень. Спікерами виступили Дементій Білий та Олександр Мошнягул.

Даний захід відбувся в рамках громадської ініціативи «Атестація депутатів місцевих рад», започаткованої Одеською обласною організацією КВУ, яка сьогодні здійснюється у 8 областях України. Оцінювання проводитиметься на протязі 9 місяців за 14 показниками.

Сьогодні ж експерти презентували оцінку по наступним показникам:

1. Розміщення інформації про депутата на офіційному сайті ради:

2. Оприлюднення повної та актуальної інформації про місце і час проведення депутатських прийомів;

3. Здійснення регулярного особистого прийому виборців відповідно до встановленого графіку;

4. Регулярне інформування виборців про свою діяльність;





За результатами аналізу зазначених показників експерти зробили такі висновки:

- Інформування про депутатів на сайті міської Ради можна вважати недостатнім. Відсутня ціла низка відомостей, який мають знати виборці (номер округу, освіта та рід занять, контактні телефони тощо). На нашу думку, це зроблено свідомо, адже, вже не раз щодо цього були зроблені зауваження з боку виборців, на які рада не реагує.

- Інформування в соціальних мережах також не можна вважати задовільним. Свої сторінки у Фейсбуці мають тільки 42 депутати з 54. І тільки 25 з них постійно розміщують на них матеріали про свою депутатську діяльність та реагують на коментарі виборців. 15 обранців взагалі не інформують про свою діяльність.

- Інформація про депутатські прийоми на офіційному сайті міської ради розміщена в двох місцях, але в деяких випадках протирічить одна одній.

- В третині територіальних виборчих округів Херсону не було обрано жодного депутата. Херсонська міська рада самоусунулася від організації в цих округах депутатського прийому.

- Кожен третій депутат веде свій прийом за межами територіального виборчого округу, в якому балотувався. В окремих випадках це спричиняє труднощі для виборців передмість.

- В 53 з 54 випадків відсутні контактні телефони депутатів або помічників, що утруднює організацію процесу прийому виборців.

- Інформація щонайменше про 7 з 54 депутатських місць прийому не відповідає дійсності

- В адресах 10 місць прийому вказані лише номери будинків, що часто практично унеможливлює пошук місця прийому депутата. В 27 випадках не вказані номери офісів чи кабінетів, де здійснюється прийом. В 34 місцях відсутні таблички з інформацією про депутатський прийом.





В серпні – вересні наші волонтери змогли потрапити на особистий прийом лише к десяти депутатам з п’ятидесяти, що згідно графіку мали вести прийом виборців. Частина депутатів була у відпустці, причини відсутності інших – невідомі.

Абсолютна більшість депутатів в серпні – вересні не проводила прийом виборців

Ми відвідали 50 з 54 місць депутатських прийомів. Деякі місця ми відвідували двічі й, навіть, тричі, і застали лише десятьох з п’ятидесяти депутатів, які вели прийом виборців згідно графіку. Це:

Три представники Блоку Петра Порошенка Волошинов Сергій Анатолійович, Кирилов Юрій Євгенович, Кривчун Олександр Васильович.

Два представника ВО «Свободи» Горланов Іван Олександрович та Ложичев Олександр Вікторович.

Та по одному представнику Радикальної партії Олега Ляшка (Д’якова Оксана Володимирівна), Опозиційного блоку (Заболотний Олексій Владиславович), УКРОПу (Мазур Олена Олександрівна) та депутат, який обирався по спискам ВО «Самопоміч» (Назарян Євген Григорович), «Нашого Краю» Дмитро Больбот.

Для того щоб з’ясувати, як депутати інформують виборців про свою діяльність ми проаналізували пости на їхніх сторінках у Фейсбуці і побачили невтішну картину. Активних в цьому питанні не багато. Найбільше повідомлень, які можна віднести до інформування виборців про свою роботу, про роботу ради та її підрозділів (в тому числі і критичну) у Олени Мазур (УКРОП) – 13. На другому місці Руслан Рубан з «Самопомочі», у нього 9 публікацій. У свободівця Олександра Ложичева нарахували 8 таких публікацій. Слід зазначити, що саме представники «Свободи» Олександр Ложичев та Іван Горланов, а також згаданий вище Руслан Рубан найбільше інформують про вирішення конкретних проблем виборців на місцях. До найбільш активних можна також віднести Віталія Урбанського (Свобода), Віталія Богданова (УКРОП) та Олега Романюка (БПП).

На сторінках 20 обранців ми не знайшли жодного власного повідомлення про депутатську роботу. Ще в одинадцятьох одна або дві публікації, що ми також відносимо до низької активності. Таким чином, пасивними у висвітленні депутатської діяльності можна вважати 31 одного депутата з 42, які мають «живі» сторінки.

Тільки 25 депутатів активно використовують свої сторінки для спілкування з виборцями, відповідають на коментарі. Частина просто веде сторінки, розміщуючи на них свої повідомлення. 7 обранців періодично, але не рідше разу на 6 місяців з’являються із повідомленнями в газетах. Але, 15 депутатів, за оцінками наших експертів, взагалі не інформують виборців про свою діяльність.

На підставі зазначених висновків експерти підготували наступні пропозиції:

1. Розподілити депутатів по тим 16 виборчим округам, в яких не були обрані депутати. Ці округи закріпити за партіями, які набрали найбільшу кількість голосів в цих округах.

2. Повернути місця прийому вісімнадцяти депутатів у територіальні виборчі округи, по яким вони балотувалися до міської ради або розмістити ці місця прийому у зручних для комунікацій будівлях поруч з округами.

3. Розмістити на офіційному сайті Херсонської міської ради контактні телефони депутатів або їхніх помічників для того, щоб полегшити попередній запис виборців на прийом до депутата.

4. Провести інвентаризацію інформації про місця прийомів депутатів. У випадку зміни місць прийомів – внести оновлену інформацію на офіційний сайт та на інформаційний стенд в фойє міської ради.

5. Ввести стандарт інформації про місце прийому, в якому передбачити обов’язкові номер будинку, назви установи, де проводиться депутатський прийом, номер кабінету, контактний телефон.

6. Запровадити єдині інформаційні дошки, які б вказували на місце та час депутатського прийому виборців в місцях прийому. Запровадити інформаційні вказівники в будівлях та стенди, де можна було б розміщувати актуальну інформацію про роботу депутата в окрузі та діяльності місцевої ради.

7. Запровадити регулярні інформаційні кампанії з інформуванням виборців про місця прийому. Оголошення розміщати на дошках оголошень біля багатоквартирних будинків, зупинках громадського транспорту тощо.

8. Передбачити регулярні звіти депутатів в раді щодо результатів прийому виборців.

9. Запропонувати розглянути можливість запровадження зручного часу для ведення прийому виборців (наприклад, раз на місяць, дві години ввечері, в кінці робочого дня).

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Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад з 8 областей України. Проект «Атестація депутатів місцевих рад» реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями за підтримки Національного фонду демократії (NED, США). В місті Херсоні за реалізацію ініціативи відповідає Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень.





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