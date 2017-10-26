Реконструкція Шевченківського парку – суцільна липа. Викриття КП "Парки Херсона"

В Інтернеті з’явилося повідомлення про те, що херсонське КП "Парки Херсона" починає реконструкцію парку "Шевченківський". Новину супроводжують ілюстрації парку – ймовірно такого, як він буде виглядати після реконструкції. Так, в оновленому парку передбачається сучасні дитячі майданчики, спортивні комплекси, «зелений театр», багато скульптур та монументів, майданчик для інсталяцій та йоги. Але, якщо проаналізувати бюджетну документацію, стає зрозуміло, що плоди реальної реконструкції не матимуть нічого спільного з тим, що ми бачимо на картинках.

Бюджетну документацію реконструкції парку по поличкам розклав експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов.

Так, за його словами, ця реконструкція є складовою поповнення статутного фонду КП "Парки Херсона". Загальна сума поповнення як за паспортом БП 7470, так і за планом роботи Департаменту за цим кодом на 2017 рік складає 2352 тис.грн, з них на реконструкцію парка - 1495 тис.грн. Ще 706 тисяч виділено на придбання 39 одиниць "обладнання". Серед обладнання фігурують 2 комплекти ігрових майданчиків на 396 тис. грн, решта розподілена так: 90 тис. - пилососи для листя без уточнення кількості (найдорожча пропозиція у вільному доступі - 4,1 тис.грн, тобто 22 пилососи щонайменше. Ще 150 тисяч на придбання дерев без кількості та 71 тисяча на придбання відеокамер, також без кількості. Загальна кількість дерев з відеокамерами не може бути більшою за 15 шт. Ціна відеокамер, точніше, комплектів для зовнішнього відеоспостереження, з однією камерою у складі, не перевищує 2,1 тис. грн, з кількома камерами - від 4 до 11 тис. грн. Хоча написано "камери", а не "комплекти". Дерева - питання широкої варіативності, можуть звісно і сотні тисяч коштувати, але то стосується лише рідких тропічних порід, не для висадки в наших парках. А саджанець прийнятних у нас паркових порід (дуба, липи, каштану, платану, берези, сосни, кіпарису - ну максимум півтисячі трирічний. Технологія пересадження дорослих дерев у Херсоні відсутня.

Отже, наочно продемонстровано або фальсифікацію звітності, або завищення вартості придбання над ринковою, користуючись добровільністю допорогового "Прозорро".

Крім того, програма містить такі незаперечні порушення:

1) Реконструювати "парк" КП може лише всупереч національному положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 121 "Основні засоби", бо той не перебуває у нього на балансі ані як цілісний майновий комплекс, ані по елементах, зокрема, доріжках та газонах, що згадані в плані роботи департаменту в зв’язку з цією реконструкцією.

2) На балансі виконкому наявні 108 відеокамер, непотрібних у використанні (залишились від виборів 2012 року).

3) Паспорт не містить всупереч наказу Мінфіну № 945 фінансового результату ані цього, ані інших КП - фігурантів програми.

4) Висадження дерев (з поштучним і попорідним обліком) передбачено наказом Мінфіну № 945 одним із завдань іншої бюджетної програми, код 6060 "благоустрій", за якою, між іншим, цьому КП теж виділяють кошти, і теж з порушенням, без поштучного і попорідного обліку, а просто на "озеленення зелених зон, стільки то штук (зон)", таким чином, використання коштів статутного фонду є нецільовим їх використанням.

5) У паспорті програми всупереч наказу Мінфіну № 945, видатки на реконструкцію не мають посилання на документ-підставу (це міг бути кошторис, або хоча б до його складання - ТЕО). Оскільки сукупність порушень (нецільового використання бюджетних коштів) навіть без урахування завищення закупівельних цін, в фінансовому плані перевищує півтора мільйони гривень, тобто є особливо великим розміром, тут аж проситься кримінальна відповідальність.

А ось ще маленькі шалості КП "Парки Херсона". Як пити бензин. Якщо подивитись видатки КП "Парки Херсона", вони здійснюються відповідно двом бюджетним програмам, одним з завдань яких є "утримання парків". Протягом 5 місяців цього року це утримання конче потребує транспортного обслуговування. Як на гріх, рідне місто не надало своєму комунальному підприємству ані вантажного, ані легкового транспорту. Але завжди знайдуться добрії люде: 21.04.17 підприємство уклало договір оренди легкового автомобіля з широко відомим в обмежених колах Русланом Захаровим. І сумлінно сплачує йому за оренду вже протягом 5 місяців щомісячно по 4000 тис. грн. Все б нічого, ну сплачує та й сплачує. Але ж автомобіль сам по собі не їздить, потребує пального. І тут, якщо подивитись на його закупівлі, очі аж на лоба лізуть: ПП "ОККО-БIЗНЕС КОНТРАКТ" 13.04.2017 29867,80

ПП "ОККО-БIЗНЕС КОНТРАКТ" 24.05.2017 29388,00

ПП "ОККО-БIЗНЕС КОНТРАКТ" 23.06.2017 26289,20

ПП "ОККО Контракт" 07.09.2017 31037,00

ПП "ОККО Контракт" 23.10.2017 28708,60

Разом 145290,60 грн. Або 29058,12 грн на місяць.

Або 172,97 грн за робочу годину (в середньому місяць складається з 168 робочих годин, сподіваюсь, на КП дотримуються трудового законодавства, і не примушують директора з водієм перепрацьовувати). Окко - не дешевий заправник, навпаки, найдорожчий. Зараз - понад 27 грн за літр Навесні було 24, влітку 25-26. Якщо середню ціну літра взяти за 25, цей бідний автомобіль має витрачати кожної робочої години майже 7 літрів палива. Тобто, накручувати в міському циклі (у КП нагадую, нема парків поза межами міста) по 70 кілометрів. Яка ж у нього середня швидкість? Навіть на трасі, щоб мати середню швидкість 70 км/год, треба тримати не менше 90, бо завжди знайдеться кому завадити польоту. А в місті: світлофори, лежачі поліцаї, корки та тянучки? Невже за кожної вільної прогалини ця автівка літає під 200? І коли пасажир цього авта встигає власне, керувати підприємством, проводити наради, роздавати наряди, підписувати папірці? Суцільні питання...

Володимир Молчанов