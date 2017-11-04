Звіти херсонських депутатів перед виборцями: як було, й як повинно бути

Закінчується другий рік повноважень Херсонської міської ради. У своєму аналітичному огляді ми хочемо згадати хід та результати звітування депутатів за перший рік своєї роботи. Мета нашого огляду – привернути увагу, розповісти про успішні історії, визначити помилки та добитися того, щоб звітування за другий рік депутатських повноважень пройшло більш успішно.





Вступ

Звітна кампанія депутатів перед виборцями є надзвичайно важливим етапом у роботі наших обранців. По-перше, звітування є одним з обов’язків депутатів перед виборцями. По-друге, звіти обов’язково відбуваються відкрито у публічній формі перед зібранням виборців. Інформація про зустрічі повинна бути заздалегідь опублікована. Третє, депутат повинен детально розповісти про всі форми своєї роботи у раді та в окрузі. Відкрито відповісти на всі запитання виборців. Четверте, депутати фіксують всі доручення виборців. Й, нарешті, п’яте, депутати інформують свою раду про хід звітування та про всі доручення виборців. Тобто, звітування перед своєї територіальною громадою є одним з ключових механізмів інформування городян про роботу виборних органів та обраних депутатів, реалізації зворотного зв’язку, перевірки чи правильним курсом йде депутат, механізмом впливу городян на своїх виборців та відповідальності депутата перед виборцями.

Що говорить закон про депутатські звіти

Нагадаємо головні моменти депутатського звіту, які прописані у статті 16 Закону України «Про статус депутата місцевих рад» «Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними»:

Перший момент. Періодичність звіту не рідше одного разу на рік. Можна й частіше, було б бажання депутата або виборців.

Другий. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та вирішує інші питання з організації зустрічей, передбачаючи у тому числі необхідні витрати у місцевому бюджеті.

Третій. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Четвертий. Звіт проходить публічно перед виборцями або об’єднаннями громадян.

П’ятий момент. Форма звіту визначається законом та повинна містити відомості про діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Шостий момент. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Й, нарешті, сьомий момент: Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Як відбувалося звітування?

Особливості рішення про організацію звітування

20 жовтня 2016 року сесія Херсонської міської ради ухвалила рішення «Про організацію проведення звітів депутатів міської ради VІІ скликання перед виборцями про депутатську діяльність», в якій визначила граничні терміни звітування - завершити не пізніше 15 грудня та зобов’язала депутатів подавати інформацію про час та місце проведення звітів до відділу забезпечення депутатської діяльності міської ради не пізніше, як за 10 днів до дня проведення звітів. На відміну від подібних рішень за минулі роки у цьому рішенні був відсутній важливий пункт – проінформувати раду про результати звіту. Наприклад, у рішенні про організацію звітування у 2013 році зазначалося, що депутати повинні були до 27 грудня 2013 року поінформувати відділ забезпечення депутатської діяльності міської ради про результати звітів. У рішенні ради 2016 року про організацію звітів не була зазначена дата до якої депутати повинні надати свої звіти раді. Ймовірно, тому й через вісім місяців після завершення звітної кампанії звіти сорока двох депутатів так й не появилися на офіційному сайті ради.

Про час та місце своїх звітів повідомили не всі депутати

Станом на 20 грудня 2016 р, тобто через п’ять днів після задекларованого дня завершення звітування, сім депутатів так й не проінформували раду про час та місце свого звітування. Про це йшлося в матеріалі «Про звіти сімох депутатів нічого не відомо» http://polit-kherson.info/society/1247-pro-zvity-semeryh-deputativ-nichogo-ne-vidomo.html

Не повідомили про свої місця звітів п’ять депутатів зі фракції «Опозиційного блоку» (Олексій Заболотний, Артем Кіяновський, Станіслав Лисюк, Сергій Собчук та Єгор Устинов) й по одному депутату з фракцій Радикальної партії Олега Ляшка (Олександр Васильєв) та «Нашого краю» (Володимир Сальдо). Якщо прізвище Володимира Сальдо у цьому списку можна було зрозуміти, бо людина кілька місяців перебувала за гратами в іншій країні, то залишилися невідомими причини, по яким не були оприлюднені місця та час звітів інших депутатів. Хоча достеменно відомо, що публічні звіти частина з цих депутатів все ж таки провела.

Після того, як факт ігнорування своїми обов’язками цими депутатами став широко обговорюватися, на офіційному сайті Херсонської міської ради з’явилися відомості про час та місце звітів двох депутатів: Олександра Васильєва та Олексія Заболотного. Після 20 грудня на офіційному сайті проінформували виборців, що Олександр Васильєв провів зустріч… 1 грудня. Олександр Миколайович пояснив, що інформацію про час та місце його звіту опублікували в газеті «Вгору» 24 листопада. Олексій Заболотний, проінформував, що проведе свій звіт 30 грудня. Питання щодо п’яти депутатів так й залишилося відкритим.

Проінформували про результати своїх звітів - одиниці

Ще більш драматичною виявилася ситуація із інформуванням ради про результати звітування депутатів перед виборцями. Станом на 20 серпня на офіційному сайті була оприлюднена інформація про звіт лише дванадцяти з п’ятдесяти чотирьох депутатів. Тобто, лише кожен п’ятий обранець надав письмові звіти для оприлюднення на сайті.

Якщо подивитися з партійної точки зору, то частково надали свої звіти депутати лише чотирьох з восьми партій, що пройшли до міської ради. Це партійні представники «Самопомочі», Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Радикальної партії Олега Ляшка та «Нашого краю».

Хотілося б назвати тих депутатів, які виконали норму закону та надали інформацію про свої звіти:

П’ять з семи депутатів, які були обрані по спискам «Об’єднання «Самопоміч»: Дмитрієв Андрій Миколайович, Чемерис Михайло Васильович, Токарев Ігор Миколайович, Рубан Руслан Іванович, Сух Валентин Васильович.

Три з одинадцяти депутатів, які були обрані по спискам Блоку Петра Порошенка «Солідарність»: Урсуленко Олена Борисівна, Линецький Михайло Валерійович, Ремига Леонід Тимофійович.

Два депутати з трьох, які були обрані по спискам Радикальної партії Олега Ляшка: Білоковиленко Сергій Павлович, Д’якова Оксана Володимирівна.

Один депутат з дев’яти з партії «Наш край» Грек Ігор Антонович. Один позафракційний депутат, який йшов на вибори по спискам «Опозиційного блоку» - Яременко В’ячеслав Васильович.

Повністю відсутні на сайті інформації про звіти депутатів з чотирьох фракцій: «Батьківщини», «УКРОПу», «Опозиційного блоку» та ВО «Свободи».

А що у депутатських звітах?

Ми проаналізували відповідність формальних ознак всіх дванадцяти звітів депутатів Закону «Про статус депутатів місцевих рад». Відразу зазначимо, що частина депутатів надала власне свої депутатські звіти, частина – інформації про хід звітування та доручення виборців.

Надану депутатами інформацію можна розділити на чотири типи.

Перший тип. Власне звіти про діяльність депутата за перший рік своїх повноважень, які повністю або частково відповідають вимогам Закону «Про статус депутатів місцевих рад». Це звіти Андрія Дмитрієва, Михайла Чемериса («Самопоміч»), Леоніда Ремиги (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Сергія Білоковиленка (Радикальна партія Олега Ляшка). Оксана Д’якова із Радикальної партії Олега Ляшка надала детальну інформацію про хід звітування перед виборцями, про питання виборців, про свою роботу в окрузі та на виконання доручень виборців. Цей звіт ілюстрували фотографії заходу. Власне, це не текст звіту депутата, а інформування про те, як цей звіт відбувався із частковим використанням інформації із річного звіту.

До цієї групи можна віднести нестандартну форму звітування Михайла Линецького (Блок Петра Порошенка «Солідарність»). Михайло Валерійович надав посилання на сайт організації, яку представляє депутат, й де була вміщена детальна стаття із висвітлення ходу зустрічі депутата із своїми виборцями. Автор статті широко використовував текст звіту депутата. Таким чином ми можемо побачити не лише інформацію з річного звіту, а й інформаційний ресурс, де ця інформація була оприлюднена.

Другий тип. Коротка інформація про хід самого звіту із перерахуванням доручень та пропозицій виборців: Ігор Грек («Наш край»), Олена Урсуленко (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Валентин Сух («Самопоміч»). Валентин Васильович також надав фотографії із свого заходу. Зазначимо, що під час самого заходу депутат розповсюджував письмовий звіт про виконання власної передвиборчої програми. Фактично, ці депутати виконали вимогу Закону та поінформували раду про хід звіту та доручення виборців, детально розписавши й саму зустріч, й доручення виборців.

Третій тип. Малоінформативна формальна коротка інформація про хід звітування: Ігор Токарєв («Самопоміч), В’ячеслав Яременко (позафракційний).

Четвертий тип звіту – нестандартний. До цієї групи ми віднесли звіт Руслана Рубана (ВО «Самопоміч»). Це – відеосюжет про зустріч Руслана Івановича із виборцями. У ході сюжету розповідалася про хід звітування депутата, наводилися окремі відомості, а також посадові особи та виборці говорили про своє позитивне ставлення до депутата.

Таким чином, лише шість з дванадцяти звітів депутатів повністю або частково відповідає формі, яку вимагає закон. Інші шестеро депутатів виконали вимогу Закону інформування про хід своїх звітів без оприлюднення самих річних звітів.

Висновок за аналізом результатів звітування депутатів можна зробити короткий: таку ситуацію можна назвати провалом депутатської звітної кампанії 2016 року. Більшість депутатів провела публічні звіти. Частина з них із порушенням вимог Закону, що значно обмежило доступ виборців на зустрічі із депутатами, бо мало хто з городян зміг би дізнатися про час та місця цих зустрічей. А через півроку після проведення звітної кампанії у відкритому доступі є інформація про результати роботи лише шести з п’ятдесяти чотирьох депутатів, тобто, кожного дев’ятого.

Рекомендації напередодні звітної кампанії 2017 року

Що необхідно зробити самим депутатам, відділу забезпечення депутатської діяльності міської ради та й громадським організаціям, щоб забезпечити можливість виборцям відвідати депутатські звіти, а потім мати можливість регулярно знайомитися із звітами про роботу депутатів на офіційному сайті міської ради?

1. Нагадати депутатам, що згідно минулорічного рішення сесії міської ради, яке депутати вважають чинним й для цієї звітної кампанії, що кожному депутату необхідно проінформувати за десять днів відділ по роботі із депутатами про дату, час та місце проведення звіту. Щоб на офіційному сайті вчасно появилася інформація про проведення звіту.

2. Оприлюднювати інформацію про проведення депутатських звітів на офіційному сайті та в місцевій пресі із дотриманням норм Закону (не пізніш ніж за сім днів до звітів).

3. Організувати висвітлення звітування депутатів у місцевих ЗМІ.

4. Провести навчання з депутатами та розповісти про форму та зміст звіту перед виборцями.

5. Оприлюднити звіти всіх депутатів із дотриманням вимог на офіційному сайті міської ради та інформування про хід звіту та наданих депутату доручень виборців.