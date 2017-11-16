О наболевшем – пара слов о медреформе

В рамках пресс-тура, организованного Украинским Кризисным медиа-центромна прошлый уик-энд, нам удалось пообщаться с Павлом Анатольевичем Ковтонюком, заместителем Министра охраны здоровья Украины. Учитывая прошедшую месяц назад презентацию реформы с директором Департамента здравоохранения Херсонской ОГА, вопросы для замминистра были более приземистые и касались определенных аспектов реформы. А именно: о финансировании, тарифах и ценообразовании, «фейковых сливах», трудностях выбора и перспективах реформы.

О финансах

Само Министерство оценивает реформу как одну из важнейших составляющих процесса децентрализации в Украине. В ее реалиях старая модель функционирования медицинских учреждений в ОТГ очень и очень неэффективна. Медицинская реформа признана структурировать и адаптировать систему здравоохранения в нынешних условиях, оптимизируя как заведения с персоналом, так и систему финансирования. Что подразумевает под собой создание новых структур, таких как Национальная служба здоровья. Или «служба-прокладка», как заметил Павел Анатольевич, которая будет выполнять роль единого национального заказчика медицинских услуг. А именно – распоряжаться бюджетными средствами для покрытия расходной части по страхованию граждан, «деньги идут за пациентом». Почему не на базе Министерства? Во-первых, потому что Министерство не умеет этого делать. Во-вторых, на лицо конфликт интересов, ведь у Министерства есть n-ное количество собственных больниц. Так же будет исключена ненужная бюрократия в виде перетасовки из кармана в карман. На выходе получается организация-финансист, что не предоставляет услуги, а занимается исключительно вопросами финансирования на «гарантированный пакет услуг» и регуляцией. Сам же гарантированный пакет медицинской помощи формируется между государством и управлениями больниц, с жестким государственным регулированием цены на услуги в пакете. Замминистра пояснил на примере ЖКХ: если позволить конечным исполнителям в сфере ставить цену самостоятельно, то тариф будет расти. В отличии от ЖКХ, в сфере здравоохранения невозможно оказаться от перечня действий, предложенных врачом. Мы не можем выбрать список действий «за то плачу, за то не плачу», «к кардиологу пойду, к неврологу нет». Потому есть регуляция, и есть тариф на стандартизированные однотипные услуги однотипных больниц. Стоимость же этих услуг будет покрыта системой страхования полностью или частично. Если нужно доплатить, это будет официальная доплата за предоставленные пациенту услуги.

О свободе

Вторым по важности после финансов оказались вопросы о свободе выбора врачей и действий пациентов. Как заметили коллеги из Одессы – ничто не мешает пациентам хитрить, уклоняясь от семейных врачей, и сразу идти к целевым – «кардиологам, неврологам, на УЗИ». Причин тому несколько. Первая: развитие информационной грамотности и обилие информации медицинского толку в Интернете. Вторая: по престижу, специальность семейных врачей находится на самом низу, следовательно, туда поступают те, кому дорога закрыта наверх в медицинской иерархии. Павел Анатольевич не стал отрицать такой возможности, но и считать этот факт предвестниками заблаговременного фиаско реформы тоже не стал. С его слов, если семейный врач плохой, то он останется без клиентов, а значит и без заработка. Такому врачу стоит или повышать свой уровень квалификации или менять работу. Ведь его заработок зависит исключительно от количества его пациентов. По мнению замминистра, это явление отлично входит в концепцию реформы, путем такой нехитрой эволюции останутся только востребованные профессионалы с огромными окладами. В свою очередь огромные оклады повышают престиж специальности, а значит будут подогревать молодые умы абитуриентов на правильный выбор, делая отрасль более конкурентной.

Кроме неотложной помощи, выбор врача пациентом – свободен, и ограничен разве что транспортными расходами. Неотложная помощь будет работать по принципу «приоритет на спасение пациента», а значит доставить его в ближайшее отделение, где ему будет доставлена квалифицированная помощь. Со слов замминистра — это единственное ограничение в выборе места предоставляемых услуг. Вся концепция госпитальных округов и реформы в целом и предусматривает необходимость получения квалифицированной помощи в пределах часа езды. Когда жизнь пациента под угрозой, экипаж «скорой» не будет думать, где врач лучше, а где хуже, экипаж доставит туда, где ближе.

О шапкозакидательстве

Совсем недавно Facebook лихорадило от инфографики с сказочно-высокими ценами на медицинские услуги, в которых за «банальный» вывих предлагали выложить около сотни тысяч гривен. Данный казус не обошел стороной и нашу встречу. Ответ оказался не менее интригующим, чем сам повод. Министерство здравоохранения проводило и проводит пилотный проект с национальными институтами Украины. Суть проекта проста: оговаривалась цена за перечень услуг, один из которых и просочился в сеть, и институты их предоставляли. При одном условии – пациент не платит ничего. Абсолютно ничего. Оплата производится за счет государственного бюджета. Но как оно будет, сам Ковтонюк пожимает плечами, институты привыкли, что им платят в конвертах. А платят там немало. Является ли это попыткой оправдаться или нет, можно будет лицезреть в недалеком будущем. Но что мы с уверенностью можем утверждать – это не имеет никакого отношения к медреформе.

О перспективах

Замминистра честно признает, что реформа может оказаться провальной. Но если брать в сравнение с реформой образования, то у медиков на весах создание нового, педагогам же просто время от времени увеличивают их оклады. Ломка — это всегда тяжело, замечает Ковтонюк, и еще предстоит «повоевать» со стационарами больниц, пробиваясь через сплошное коррупционное дно. Пока не начнем, не узнаем, и пусть отрасль лихорадит, давно пора.

Но где-то внутри просыпается скептик – «сколько жизней за время тряски будет загублено». Ему же вторит антикоррупционер: «и все это продажные медики».

А правда где-то посредине.