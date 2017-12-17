Депутати обласної ради поставили під загрозу всю історичну спадщину Херсонщини

Депутати обласної ради планують ліквідувати інспекцію по охороні пам'яток історії та культури - така новина несподівано з'явилася на минулому тижні в інформаційному просторі Херсонщині.

Останнім часом обласні депутати нас "радують" своїми новаторськими ініціативами, які направлені проти культурного розвитку. Спочатку ліквідація "АртХабу", потім - ініціатива по оптимізації бібліотек. Тепер - інспекція з охорони пам'яток.

Будь-яке скороченні та оптимізація у сфері культури відразу викликає застереження.

Але ми вирішили розібратися наскільки є важливим цей орган – Інспекція з охорони пам’яток. Й виявили, що ця структура має ключове значення в збереженні історичної пам'яті. Інспекція - єдиний заслон на шляху до безконтрольного знищення унікальних пам'яток історії та культури. Але про все - по-порядку.

Ми попросили розповісти про інспекцію, які вона має функції та завдання заступника начальника-завідуючий відділу науково-охоронних робіт пам'яток археології Дениса Сікозу.

Херсонщина – одна з найбагатших областей України з точки зору історії. Її надра бережуть в собі історичні свідоцтва про всесвітньовідомих скіфів і сарматів, непереможних готів і літописних давньоруських князів, про героїчну козацьку і литовську добу, про витончене українське середньовіччя і бароко.

Обласна Інспекція по охороні пам'яток історії та культури – це єдиний орган охорони культурної спадщини в Херсонській області.

Інспекція виконує функції контролю із дотримання низки Законів України, зокрема, "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини".

Інспекція контролює будь-яку діяльність на всіх пам'ятках археології національного і місцевого значення (кургани, давні городища, козацькі січі, підводні пам’ятки) та здійснює нагляд за станом їх збереженості, а також слідкує за збереженням пам'яток історії, монументального мистецтва, меморіальних кладовищ та місць пам'яті наших пращурів.

Крім цього інспекція займається виявленням та науковою обробкою нових пам'яток та готує всю нормативно-правову та облікову документацію для внесення цих пам'яток до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Погоджує проекти землеустрою під час відведення земельних ділянок, для попередження руйнації пам'яток археології під час сільськогосподарських робіт, а також пам'яток монументального мистецтва і історії під час будівництва в міській зоні, відслідковує порушення та протиправні дії на пам'ятках історії та культури та інформує про це правоохоронні органи.





Для виконання всіх цих функцій в Інспекції створено три відділи, в яких працюють кваліфіковані науковці, як мають історичну, археологічну, мистецтвознавчу та юридичну освіту і значний досвід роботи в сфері охорони культурної спадщини.





Ліквідація Інспекції або будь-яке скорочення її штату призведе до неконтрольованих протиправних дій та втрати об’єктів культурної спадщини, грабунку пам'яток археології, руйнації спільного культурного надбання ВСІХ громадян України і жителів Херсонщини зокрема.

Це ускладнить процедуру погодження проектів нового будівництва і сільськогосподарських робіт, оскільки через відсутність кваліфікованих кадрів буде не можливою вчасна видача документів.

Це негативно вплине та туризм, інвестиційний клімат, культурну привабливість та репутацію Херсонської області.

Як бачимо, негативних наслідків є багато. Не дамо тим, кому про це невідомо, знищити те, що маємо зберегти для наших нащадків.



