Партнерство громадськості задля реформи децентралізації продовжується

20 грудня у Кризовому-медіа-центрі Херсон відбувся круглий стіл з теми «Партнерство громадськості задля реформи децентралізації», у якій взяли участь представники херсонських громадських організацій, які працюють над розвитком об’єднаних громад.

В 2017 році процес створення об’єднаних громад в Херсонській області суттєво прискорився. Було створено 12 нових ОТГ. Тепер ми маємо їх 26, і по темпам об’єднання явно не пасемо задніх. Територія охоплена об’єднаними громадами займає близько чверті території області.

Але це кількісні показники, які скоріше відображають формальний бік процесу децентралізації. Якщо ми звертаємось для якісної оцінки, то не можемо не оминути увагою проблеми, які існують в кожній громаді.

Мова не йде про брак коштів, адже їх не вистачає завжди. Більше турбує не розуміння шляхів розвитку громад, відсутність згуртованості їх мешканців, слабка комунікація між центром та периферійними населеними пунктами. Катастрофічно не вистачає фахових кадрів, до вирішення питань майже не залучаються активісти громади. Вирішенню саме цих проблем намагаються сприяти обідраним громадам громадські організації, що вони і роблять реалізуючи різноманітні проекти.

В жовтні минулого року 11 громадських організацій області уклали Меморандум про створення громадської коаліції на підтримку реформи децентралізації, тобто на допомогу об’єднаним громадам. Головним завданням цієї коаліції була допомога в організаційному розвитку громад та сприяння розвитку в них громадянського суспільства, тобто в тих питаннях, в яких громадськість має досвід.

Громадські активісти вирішили об’єднати зусилля в питаннях аналізу потреб та проблем громад, вивчення можливостей для їх розвитку; підготовки конкретних пропозицій для ОТГ щодо вирішення проблемних питань, в першу чергу тих що стосуються стратегічного розвитку, розвитку громадської активності; надання представникам влади громад та активістам правової та інформаційно – методологічної допомоги.

Як розповів керівник Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул, було чимало в цьому напрямку зроблено. Наприклад, розроблений та затверджений Стратегічний план розвитку Кочубеївської ОТГ, аналогічні плани готові для впровадження в деяких інших ОТГ. Розроблений проект модельного статуту для об’єднаної громади, який передбачає консультативні механізми по обговоренню розподілу ресурсів між населеними пунктами ОТГ. В громадах впроваджуються Бюджети участі, процедури надання безоплатної правової допомоги та різноманітні антикорупційні механізми.

Але слід зазначити, що сьогодні можливості співпраці громадських організацій використовуються не в повній мірі. Координація спільних зусиль не набула системного характеру і в цьому напрямку слід працювати. Саме для цього 20 грудня представники громадських організацій, які займаються допомогою ОТГ, зібралися на круглому столі в херсонському Кризовому медіа-центрі.

У роботі круглого столу взяв участь заступник Голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Андрій Крупник, який в свою чергу зазначив, що етап кількісного форсування об’єднання громад проходе, і зараз виникає багато проблем, пов’язаних з цим, таких як невідповідність між обласним планом об’єднання і тим, що відбувається фактично, невідповідність між обласними стратегіями та тими, які розробляють самі громади.

«Виникає відчуття, що наш уряд та інші структури, що займають питанням об’єднання громад, не дуже координують свої дії та їх інтереси в деяких моментах не збігаються. Єдина можливість на дати розбалансувати цей процес, скоординуватися громадському сектору», - повідомив Андрій Семенович.

На його думку, для цього є всі можливості – активні громадяни в ОТГ, Ресурсні центри на рівні областей (у Херсоні також діє один із них), створено декілька коаліцій, які мають вплив на рівні держави.

Андрій Крупник зауважив, що Асоціація займається вже не просто моніторингом, а громадським супроводом, тобто не тільки контролює владу, а й допомагає.

Наприклад, екс заступник директора Департаменту – начальник управління внутрішньополітичної діяльності Херсонської ОДА Павло Гавриш, запропонував скласти список громадських організацій, які допомагають ОТГ, зазначити спеціалізацію кожної, щоб такий список був доступним для самих громад. Також Павло Олександрович запропонував розробити модель ідеальної ОТГ, щоб чітко розуміти, чого бракує кожній конкретній громаді й працювати над цим.

Експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов в свою чергу вважає, що потрібно скласти список не тільки громадських організацій, а й місцевих активістів в громадах, та допомагати їм «направляти енергію в правильне русло».

Директор регіонального відділення Асоціації міст України Лариса Оленковська вважає, що необхідно розповідати активним громадянам про існуючі дієві практики, наприклад, механізми місцевої демократії.

Член ГО «Громадський центр «Нова генерація» Наталя Дорофєєва вважає, що необхідно працювати не тільки з активістами, а й з представниками влади, депутатами, пояснювати, наприклад, чим їм вигідний бюджет участі тощо. Крім того, залучати місцеву молодь.

Керівниця Херсонського офісу Мережі правового розвитку Наталя Бімбірайте переконана, що запорукою успіху є спеціалізація, кооперація, планування, а також пропонує запровадити навчання так званих «громадських радників» - надати людям без базової вищої освіти базові знання й навички, щоб вони могли б надати хоча би первинну правову допомогу в селах.

Директор Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Силюкова зауважила, що необхідно зробити роботу робочої групи з питань децентралізації більш відкритою, щоб надавати громадам консультації на етапі об’єднання.

Громадські активісти погодились що треба більш активно координувати свої зусилля, допомагати об’єднаним громадам в питаннях стратегічного розвитку та розвитку громадської активності. Між іншим, була підтримана пропозиція організувати виїзди до новостворених громад з метою презентації їх мешканцям можливостей НГО, запропонувати свої напрацювання та послуги, направлені на розвиток громад.

Захід проведено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».