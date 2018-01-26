Суму аліментів можна збільшити! Розповіли в Виноградівському центрі правової допомоги

На сьогоднішній день одним із найпоширенішим питань, з яким звертаються до Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги – філіалу херсонського офісу Мережі правового розвитку, є сімейні відносини. Доволі часто жінки звертаються щодо аліментів. Нещодавно юрист Центру допомогла мешканці ОТГ скласти позовну заяву про збільшення розміру аліментів, адже діти й ціни ростуть, прожитковий мінімум також, й призначеної спочатку суми вже майже ні на що не вистачає.

За консультацією до юриста Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги звернулась мати 11-річного хлопчика з питанням, чи має вона право на збільшення розміру аліментів. Як розповіла жителька громади, вона зі своїм чоловіком розірвала шлюб, коли дитині був всього рік. Жінка звернулась із позовом до центрального районного суду м. Миколаєва про розірвання шлюбу та стягнення аліментів із свого чоловіка. Позовну вимогу суд задовольнив та призначив грошову суму у розмірі 800 грн. на дитину щомісяця.

Як зазначила юрист Центру, знання законів та Сімейного кодексу України дають право збільшити розмір аліментів на дитину. А саме у відповідності до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом аліментів», яким збільшено розмір на дитину з 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50%. На сьогоднішній день прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 1492 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років 1860 грн. При цьому, внаслідок цих змін, перерахунок розміру не здійснюється автоматично.

Тому у таких випадках (коли сума стягуваних аліментів є меншою за мінімальний розмір аліментів, встановлений законом) потрібно звертатися до суду з позовною заявою про збільшення розміру аліментів. Юрист склав для жінки позовну заяву до районного суду про збільшення розміру аліментів, у позовній вимозі зазначив, що також збільшились матеріальні потреби на утримання дитини, та вимагає збільшити до 2000 грн.

Виноградівський центр надання безоплатної первинної правової допомоги є філіалом херсонського офісу Мережі правового розвитку, що функціонує за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».