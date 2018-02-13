Аліменти. Що потрібно знати в 2018 році

На сьогоднішній день сімейне право є однією з найпопулярніших галузей, по яким громадяни звертаються за первинною правовою допомогою. З питаннями щодо розірвання шлюбу, поділу майна, аліментів до юристів звертаються чи не кожного дня. В лютому 2018 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів». Юрист херсонського офісу Мережі правового розвитку Олександр Данилов підготував консультацію для громадян, у якій роз’яснив нововведення.

Даним законом внесено зміни до ряду нормативно-правових актів з метою посилення відповідальності за несплату аліментів та підвищення ефективності виконання рішень судів про стягнення аліментів.

А тепер більш детально.

1. Суспільно корисні роботи.

До Кодексу України про адміністративні правопорушення введено нове поняття «суспільно корисні роботи», що полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Одночасно даний кодекс доповнено статтею 183/1 відповідно до якої несплата аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Окрім цього, за суспільно корисні роботи порушнику нараховується оплата, яка у подальшому перераховується на рахунок державної виконавчої служби з метою погашення заборгованості по аліментам.

Законодавець також передбачив, що у разі ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт, до порушника може бути застосовано адміністративний арешт на строк до 15 діб.

2. Тимчасовий виїзд дитини за кордон.

Наступною новелою є надання права одного з батьків, з ким проживає дитина самостійно, без дозволу іншого з батьків, вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку. Підставою таких прав є наявність у боржника заборгованості по сплаті аліментів сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, що підтверджується довідкою, виданою органом державної виконавчої служби.

3. Обмеження права управління транспортними засобами.

Відповідно до ч.10 ст. 15 Закону України «Про дорожній рух» передбачено, що забороняється керування транспортними засобами особам щодо яких державним виконавцем встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.

Тобто у разі, коли боржник ухиляється від сплати аліментів, державний виконавець має право винести постанову, якою обмежити його у праві керування транспортними засобами, та направити таку постанову до МВС для виконання.

4. Обмеження виїзду за кордон.

П. 5 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» встановлює, що підставою для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України є у т.ч. факт ухилення особи від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Одночасно на виконання вищезазначеної норми внесено зміни до Закону України «Про державну прикордонну службу України», зокрема на Державну прикордонну службу України покладено обов’язок запобігання та недопущення перетинання державного кордону осіб, яким заборонено залишати територію України на підставі постанови державного виконавця (п. 8 ст. 19 та п. 4 ст. 20 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»).

Таким чином, запроваджено ефективну систему обмеження виїзду боржників за кордон, оскільки до цього для такого обмеження державний виконавець повинен був звертатись до суду з відповідним прохання про обмеження та довести суду про наявність ризиків у т.ч неповернення боржника на територію України.

5. Обмеження користування зброєю.

П.п. 3, 4 ч. 9 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» покладають на державного виконавця прямі обов’язки винести постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю та про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

6. Врегульовано питання сплати судового збору.

Внесено доповнення до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», якою звільнено позивачів від сплати судового збору не лише за подання позовів до суду про стягнення аліментів, а і за подання заяв про видачу судових наказів (нова процедура). Таким чином, зараз, незалежно від виду документу, з яким звертається особа до суду про стягнення аліментів – судовий збір не стягується.

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