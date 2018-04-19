У Херсоні презентували дослідження стану громадянського суспільства

Сьогодні у Кризовому медіа-центрі. Херсон відбулася презентація результатів дослідження стану громадянського суспільства в Херсонській області. Результати дослідження представила Компанія «Active-group», яка провела дослідження стану громадянського суспільства в Херсонській області на замовлення Херсонської обласної державної адміністрації.

Це дослідження стало частиною Програми сприяння розвитку громадянського суспільства, прийнятою ХОДА. Його результати будуть корисними як для влади, так і для безпосередньо представників громадських організацій.

Як розповів засновник дослідницької компанії «Active-group», політолог Андрій Єременко, дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

Об’єктом дослідження були інститути громадянського суспільства (ІГС) та процедури взаємодії ІГС із органами місцевої влади та місцевого самоврядування, нормативно-правова база, що регулює цю взаємодію, місцеві моделі та формати взаємодії органів влади та ІГС, населення Херсонської області.

Компанія «Active-group» провела моніторинг ЗМІ та Інтернету за період 6 місяців, фокусоване обговорення та глибинні інтерв’ю із лідерами та активістами ІГС на фокус-групах, анкетування представників ІГС. Темами спілкування були стан розвитку ІГС, форми активності громадян, способи та стан взаємодії з органами влади, ставлення населення до ІГС та органів влади.

Розділи дослідження:

Самооцінка ІГС, взаємодія ІГС із владою, взаємодія ІГС між собою, взаємодія із бізнесом, робота із медіа, оцінка фінансового і організаційного забезпечення ІГС, результати фокусованого обговорення та ІГС із позиції медіа: результат контент-аналізу.

Повний текст дослідження можна скачати за посиланням:

https://goo.gl/uvW9m9

В обговоренні результатів дослідження взяли участь в.о. заступника голови ОДА Дмитро Бутрій, начальник управління інформаційної політики ОДА Ольга Савенко та представники різних громадських організацій, журналісти. Присутні висловили сподівання, що отримані дані допоможуть співпрацювати владі з громадою, а також планують другий етап дослідження.