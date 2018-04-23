Якими методами користуються херсонські громадські організації?

Херсонські громадські організації вважають найефективнішими методами роботи масові заходи (71, 8%), тренінги, консультації та іншу освітню діяльність (67, 1%), а також поширення інформації, вплив на суспільну думку (66,8 %).

Ці дані були отримані під час дослідження стану громадянського суспільства в Херсонській області, яке провела Компанія «Active-group» за замовлення Херсонської державної обласної адміністрації. Дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

Як зауважив на круглому столі в Кризовому медіа-центрі.Херсон засновник «Active-group», політолог Андрій Єременко, Масові заходи – метод, який називають найчастіше. Проте, назвати його найвпливовішим засобом – практично неможливо, оскільки відбуваються такі заходи рідко, а залучення до них «простих людей» буває дуже різним. В тому числі і абсолютно невдалим.

Тренінги та різноманітні освітні заходи – результат з одного боку, багаторічної політики фондів, які активно підтримували саме навчальні заходи. З іншого – об’єктивної потреби ГО в кваліфікованих кадрах

Поширення інформації можна назвати основним методом, в той час, як основний продукт ГО з позиції медіа – це текст (запис у блозі чи стаття).

Взаємодію із владою (адміністрацію чи депутатами) назвали понад 50% опитаних. Проте, за якісними дослідженнями, переважає протестна взаємодія (владу і депутатів сприймають як ворогів).

Хоча в якості методу діяльності «участь у політичному житті» назвали лише третина респондентів, співпрацю із депутатами назвали більше 58% опитаних.

Про збір «благодійних пожертв» заявили лише 18% респондентів. Якщо врахувати, що не всі з них реально опікуються таким збором, можна стверджувати, що у 90% ГО джерела фінансування інші. Часто – за межами області.

Повну презентацію результатів соціологічного дослідження можна скачати за посиланням: https://goo.gl/uvW9m9

Посилання на відео трансляції:

перша частина: https://goo.gl/GQS6Lj

друга частина: https://goo.gl/GVrHHZ