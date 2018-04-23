Херсонські громадські активісти оцінюють досвід співпраці з органами влади на трійку

Як показали результати дослідження стану громадянського суспільства в Херсоні, яке провела компанія «Active-group» за замовленням Херсонської державної обласної адміністрації, середньозважена оцінка досвіду співпраці з органами влади у представників громадськості 3,46.

Про це розповів засновник компанії «Active-group», яка проводила дослідження, політолог Андрій Єременко під час презентації дослідження. Дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

На питання «Як часто персонал або волонтери вашої організації контактують (формально чи неформально) із державними структурами від імені інститутів громадянського суспільства (ІГС)?», 41,2% опитуваних відповіли, що вони в постійному контакті, 32,9% - нерегулярно, 12,9% - щомісяця, 10,6% - щодня або щотижня, а по 1,2% взагалі відповіли «щорічно» або «ніколи».

Практично всі, хто відповіли на запитання, говорять про співпрацю із владою. ПРОТЕ, є велика кількість організацій, які відмовились від відповіді. Імовірно, ці організації із владою НЕ співпрацюють.

Найкраще працюють із громадськими організаціями, за результатами дослідження, окремі депутати місцевої ради (54,8%), окремі структурні підрозділи (42,5%), міська рада (35,7%). Але водночас міська рада лідирує й у відповідях на питання «Який орган влади найгірше працює із громадськими організаціями?» (29,8%) разом з обласною адміністрацією (28,5%) та центральними органами влади (27,4%).

Представники херсонських ІГС вважають, що найскладніше працювати з міською радою (16,9%), Херсонською ОДА (10,8%) та з управлінням соціального захисту (7,7%). Низка органів влади не потрапила у даний перелік (або потрапила із мінімальними результатами) через те, що з ними в принципі не співпрацюють, акцентував Андрій Єременко.

Легкість співпраці з органами влади за п’ятибальною шкалою учасники опитування оцінили менше, ніж на 3. Середньозважена оцінка 2,81% - по обласним органам влади і 2,70% - по міським органам влади. Співпраця з обласними органами влади оцінюється трохи краще, аніж з міськими. Причому різниця, нехай і не принципова, помітна по всіх оцінках.

На питання «Що найбільше заважає вашій організації співпрацювати з органами влади?» та «Що найбільше заважає громадським організаціям загалом співпрацювати з органами влади?» більшість опитуваних представників херсонської громадськості відповіли нерозуміння корисності такої співпраці з боку владних структур (60,0% та відповідно 61,2%).

Серед форм взаємодії та підтримки з боку органів влади частіше громадські організації отримували участь представника влади у заходах (67,6%), але хотіли б отримати проведення спільних заходів (51,8%).

Повну презентацію результатів соціологічного дослідження можна скачати за посиланням: https://goo.gl/uvW9m9

Посилання на відео трансляції: