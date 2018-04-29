«Еврорейтинг»: Инвестиционная эффективность Херсонщины растет

Рейтинговое агентство «Еврорейтинг» обновила рейтинг инвестиционной эффективности областей Украины по выводам четвёртого квартала 2017 года.





Под рейтингование попали 22 области Украины, кроме Луганской и Донецкой. Так, Херсонская область заняла 9 место, набрав 176 баллов из 225 возможных и тем самым подтвердила собственные показатели инвестиционной эффективности. Ведь в предыдущем квартале области удалось набрать 166 балла - сообщает "Херсон онлайн"

Первые позиции рейтинга заняли области, в которых численность населения превышает миллион жителей - это такие, как Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская.





По наблюдениям «Еврорейтинга», по сравнению с предыдущими годами становится заметным уменьшение разрыва в развитии отдельных территорий. Ведь главной целью такого рейтингования является анализ успешности осуществления областью инвестиционной политики по сравнению с другими территориальными образованиями.





В последнем квартале 2017 по оценкам инвестиционной активности Херсонщина заняла второе место. Во многом - благодаря активизации работ по восстановлению инфраструктуры региона. Объемы остаются пока умеренными (капитальные вложения и строительные работы в расчете на душу населения ниже или соответствуют среднему значению по стране), но темпы прироста - одни из самых высоких среди всех регионов Украины.

Вероятность сохранения темпов и некоторого увеличения объемов работ в течение 2018 для Херсонской области весьма высока, учитывая ряд серьезных инфраструктурных проектов: аэропорт «Херсон», порты, дороги. Инвестиции, как и любое вложение средств, должны давать отдачу. Для бизнеса, в первую очередь, это получение прибыли. Для региона - это решение социально-экономических вопросов: рост занятости, увеличение заработной платы, улучшение условий проживания, особенно, в условиях активного образования объединенных территориальных общин.







