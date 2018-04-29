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«Еврорейтинг»: Инвестиционная эффективность Херсонщины растет

Рейтинг Херсонской области растет 
Рейтинговое агентство «Еврорейтинг» обновила рейтинг инвестиционной эффективности областей Украины по выводам четвёртого квартала 2017 года.

Под рейтингование попали 22 области Украины, кроме Луганской и Донецкой. Так, Херсонская область заняла 9 место, набрав 176 баллов из 225 возможных и тем самым подтвердила собственные показатели инвестиционной эффективности. Ведь в предыдущем квартале области удалось набрать 166 балла - сообщает "Херсон онлайн"

Первые позиции рейтинга заняли области, в которых численность населения превышает миллион жителей - это такие, как Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская. 

По наблюдениям «Еврорейтинга», по сравнению с предыдущими годами становится заметным уменьшение разрыва в развитии отдельных территорий. Ведь главной целью такого рейтингования является анализ успешности осуществления областью инвестиционной политики по сравнению с другими территориальными образованиями. 

В последнем квартале 2017 по оценкам инвестиционной активности Херсонщина заняла второе место. Во многом - благодаря активизации работ по восстановлению инфраструктуры региона. Объемы остаются пока умеренными (капитальные вложения и строительные работы в расчете на душу населения ниже или соответствуют среднему значению по стране), но темпы прироста - одни из самых высоких среди всех регионов Украины.

Вероятность сохранения темпов и некоторого увеличения объемов работ в течение 2018 для Херсонской области весьма высока, учитывая ряд серьезных инфраструктурных проектов: аэропорт «Херсон», порты, дороги. Инвестиции, как и любое вложение средств, должны давать отдачу. Для бизнеса, в первую очередь, это получение прибыли. Для региона - это решение социально-экономических вопросов: рост занятости, увеличение заработной платы, улучшение условий проживания, особенно, в условиях активного образования объединенных территориальных общин.


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