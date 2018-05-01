Анонс. Семінар для активних жінок

Громадські організації «East European Cooperation» (Литва) та «Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий простір» (м. Херсон) запрошують на триденний тренінг «Шлях успішного фрілансера: покрокове керівництво до дії».





До участі запрошуються жінки – ВПО з Криму та зі Сходу України, які хочуть поглибити свої внутрішні компетенції та здобути знання у галузі фрілансу. З особливою увагою запрошуємо представниць громади переселених кримських татар, що мешкають у Херсонській області. Також запрошуємо жінок – представниць місцевої громади та учасниць із інших регіонів.





Відбір проводиться на конкурсній основі. Перевага надається учасницям, які найбільш якісно та повно заповнять аплікаційну форму та сформулюють потребу в знаннях зі фрілансу та започаткування власної справи.





Мета тренінгу – навчання засадам фрілансу та ведення власної справи через формування бізнес-ідеї та отримання практичних інструментів втілення задуму. Для успішного початку потрібні знання, які полегшують етап становлення, допомагають розставити пріоритети та організувати роботу, знайти канали збуту.





Під час триденного тренінгу «Шлях успішного фрілансера: покрокове керівництво до дії» ви отримаєте базові знання та практичні настанови щодо розуміння можливостей, які надає фріланс:





• Генерація бізнес-ідеї та визначення ключових параметрів бізнес-плану.

• Пошук ніші на ринку та методи якісної конкуренції.

• Створення комерційної пропозиції для успішного продажу товарів/послуг.

• Базові методи просування товарів/послуг в умовах обмеженого бюджету та за відсутності ресурсів.

• Соціальні мережі та спеціалізовані платформи як майданчики для продажу товарів і послуг.

• Основні організаційні засади роботи фрілансерів – самостійне надання послуг, виробництво товарів або робота в кооперації з колегами (нетворкінг або коворкінг).





Команда тренерів:









Тренінг побудований переважно на практичній роботі з залученням інтерактивних методів – групові дискусії, робота в групах, ділова гра. В останній день запланована робота в форматі «відкритого простору». Учасниці навчяться керувати часом, створювати професійні мережі та простори, отримають можливість проявити лідерські здібності.





Тривалість навчання: 22 години.





Участь безкоштовна. Організатори забезпечують проживання, 3-разове харчування в дні проведення тренінгу, та компенсацію проїзду відповідно до оригіналів проїзних документів в обидві сторони.



