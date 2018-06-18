Результати дослідження: Селяни відчувають себе незахищеними

15 червня о 13.00 в Кризовому медіа-центрі. Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) відбулася прес-конференція з теми «Стан із дотриманням прав людини та надання безоплатної правової допомоги в ОТГ Херсонської області: презентація дослідження». Результати дослідження презентував голова обласної організації КВУ Дементій Бєлий.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку, який діє на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України, у квітні – червні провів пілотний моніторинг дотримання прав людини в об’єднаних територіальних громадах області.

Процес децентралізації набирає обертів. Державні органи передають на базовий рівень громад все більше повноважень. Об’єднані територіальні громади отримують статус міст обласного значення. Це дозволяє збільшувати фінансову та організаційну спроможність громад за рахунок податків, які залишаються на місцях, а також за рахунок більш ефективного та раціонального управління земельними та іншими ресурсами.

Поступово будуть уходити в минуле образи неспроможного сільського самоврядування. Але з новими повноваженнями, можливостями та новими ресурсами громади отримують й зобов’язання, зокрема, зобов’язання перед громадянами по забезпеченню прав і свобод людини.

Нагадаємо, що в статті 3 Конституції України говориться, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

З початку 2000-х років правозахисні організації здійснювали постійний моніторинг дотримання державою зобов’язань щодо забезпечення прав та свобод людини. Цей моніторинг та регулярні рекомендації правозахисного товариства дозволили державі виявити та подолати низку проблем у царині прав людини, ввести механізми, які допомагають громадянам. Назвемо хоча б ефективну систему безоплатної вторинної та первинної правової допомоги на рівні міст та районних центрів.

Вже сьогодні є необхідність концентрувати зусилля громадських організацій на моніторингу дотримання прав людини на рівні сільських громад. Це необхідно, в першу чергу, для більш ефективного застування нових можливостей ОТГ в створені нової реальності дотримання прав та свобод людини на рівні сільської місцевості. Й Інститути Громадянського суспільства розпочали процес моніторингу. Так, Українська Гельсінська спілка із дотримання прав людини у співдружності із офісом Уповноваженого із прав людини розробили місцевий індекс прав людини, проводить моніторингові візити до ОТГ, ретельно вивчаючи ситуацію із дотримання прав людини та надаючи рекомендації по поліпшенню ситуації.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку, який діє на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України, започаткував пілотний проект моніторингу дотримання прав людини у активній співпраці із місцевими громадськими активістами. Підкреслимо, що метою дослідження є не критика місцевої влади. Найголовнішим завданням є допомога місцевій владі у виявленні проблемних місць, оцінки ступені чутливості та створення партнерства між владою ОТГ та громадськими організаціями у подоланні проблем із правами людини.

Ми обрали три головні сфери: відповідність місцевої нормативно-правової бази вимогам дотримання прав людини, аналіз реальної ситуації із правами людини та бачення мешканців ОТГ рівня дотримання своїх прав та свобод.

Ми перевіряли захищеність соціально-економічних прав, дотримання прав дитини та недискримінації, доступ до справедливого правосуддя та отримання правової допомоги, доступ до публічної інформації та прийняття рішень, попередження жорстокого поводження та катувань.

Були обрані чотири громади, які представляють різні типи: Виноградівська, Великокопанівська, Кочубеївська та Гладківська ОТГ.

Що ми виявили?

Перший висновок: селяни стримані та обережні у своїх оцінках ситуації із дотримання прав людини у своїх селах. Майже 64,8% селян оцінюють рівень дотримання у своєму населеному пункті прав та свобод людини, як середній. Ще 12,6% оцінюють, як високий, а 15,9% - як низький. Коли починаємо дізнаватися подробиці, то оцінки відразу починають знижатися.

Й тому висновок другий: щонайменше третина селян відчувають себе не захищеними, а роботу правоохоронних органів оцінюють, як низьку. Рівень своєї захищеності у випадку порушень прав, як середній оцінюють вже 50,8%, а 31,9% оцінюють, як низький. Рівень роботи правоохоронних органів в районі по захисту прав громадян оцінюють як низьку 35,3%, а ще 7% вагаються, як її оцінити.

Бідність залишається найбільшою сільською проблемою та джерелом порушень прав людини. Більшість учасників опитування у відповідь на прохання оцінити соціально-економічну ситуацію (життя людей) у своєму селі на даний момент вагаються, не знають, чи добра ситуація, чи погана (37%), ще 36% вважають умови життя в селі поганими або скоріше поганими. Й лише кожен десятий оптимістично оцінює ситуацію.

При цьому майже половина учасників опитування не можуть звести кінці з кінцями, й у них викликають труднощі для придбання одягу чи взуття (49,3% опитаних). Й лише 13% не відчувають матеріальних труднощів.

В десятці проблем, які хвилюють мешканців ОТГ на перших трьох місцях, погана якість життя в цілому в країні (63,6%), хвороби власні або близьких та низька якість медичних послуг (61,3%) та бідність (58,6%).

Серед інших проблем – корупція (55,2), політична нестабільність (52,9%), комунальні проблеми (45,5), зростання злочинності (41,8%), страх військової загрози (41,4), безробіття (40,4%) та екологічні проблеми (39,7%).

Робота реформованих правоохоронців викликає розчарування у частини опитаних. За останній рік до поліції або шерифів звернулося за допомогою 33,5 учасників опитування. Й майже кожен третій з тих, хто звернувся цієї допомоги не отримав. Майже чверть опитаних або відчули на собі, або чули від знайомих про жорстокість або протиправні дії поліції (Ось такі варіанти відповідей: «зі мною чи моїми знайомими не було, але я чув про подібні випадки в селі» відповіли 18,7%, «так, протиправні дії проти мене або моїх знайомих були» – 6%).

Ситуація із дотриманням конкретних прав часто залежить від географічного положення самого ОТГ та від якості доріг обласного чи державного значення. Чим далі від великих трас, чим гірше якість доріг, якими опікується державна влада, тим гірше ситуація. Також ми можемо вже виокремити ситуацію в тих ОТГ, де реформа почалася два роки тому від тих, де вона затрималася. Це може показувати, що чим далі будуть гальмувати проведення децентралізацію та інші реформи, які б надавали більше повноважень та можливість управляти ресурсами сільським громадам, тим гірше буде ситуація із дотриманням прав людини.

Із відповідями на всі запитання опитування можна ознайомитися за посиланням: https://goo.gl/2zT9eA

Текст релізу доступний за посиланням: https://goo.gl/1j5WXr

Повний текст дослідження буде доступний після обговорення в громадах та з експертами наприкінці червня на веб-ресурсі Херсонської обласної організації КВУ www.cvu.ks.ua

Дослідження було проведено в рамках проекту «Розвиток громад Херсонщини через вдосконалення механізму правової допомоги» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».