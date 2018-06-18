Общественный совет призывает депутатов принять Бюджет участия

В пятницу состоялось заседание городского общественного совета, главным вопросом которого было обсуждение Бюджета участия, который до сих пор в нашем городе не принят и вокруг проекта которого сложилась неоднозначная ситуация. В заседании приняли участие автор существующего проекта Бюджета участия, депутат от «Самопомощи» Андрей Дмитриев, секретарь горсовета Елена Урсуленко, депутат Михаил Линецкий (БПП), директор городского Департамента финансов Роман Пидперигора.

6 июня в Херсоне состоялся форум громад, на котором по Бюджету участия была отдельная диалоговая группа, своим успешным опытом поделилась Каховка. Херсонские депутаты заявили, что не приняли его, потому что не знают суть проекта и он не обсуждался на комиссиях. А против самой идеи ничего не имеют и в принципе готовы принять Бюджет участия.

Появились слухи про альтернативный проект Положення про бюджет участия, который обещают принять на следующей сессии 18 июля. Однако на сегодняшний день новый проект еще не существует, по крайней мере на сайте горсовета его нет, а, как известно, проект решения должен публиковаться за 20 дней до сессии. Может быть, завтра мы его увидим?

Общественный совет собрался для того, чтоб сформировать свое видение бюджета участия.

Так, голова Общественного совета Александр Мошнягул заявил, что считает, что процесс принятия документа затягивается исключительно по политическим причинам. Однако принятие Положение – это только первый шаг к внедрению бюджета участия и нужно проследить, чтоб такая важная для города инициатива не осталась только на бумаге.

В заседании ОС принял участие руководитель ГО «Фонд развития г.Николаева» Михаил Золотухин, который рассказал о двухлетней практике функционирования бюджета участия в соседнем городе. К нему было много вопросов, на заседании было много гостей, которые еще не до конца понимают, как работает этот механизм.

После того, как общественники зачитали свои предложения по бюджету участия, автор существующего Проекта Андрей Дмитриев заявил, что часть этих предложений и так отражено в документе, а часть могут не поддержать депутаты. Однако предложил членам ОС создать рабочую группу, чтоб уже более детально обсудить проект.

Члены общественного совета единогласно проголосовали за то, что бюджет участия нужен, что депутаты должны отложить свои политические амбиции и проголосовать за проект Положения, что помимо принятия документа необходимо учесть информационную кампанию, а также консультации и обучение граждан.