Інструменти та механізми громадського контролю доброчесності витрат херсонців. Дороги міста

Саме це презентували 15 червня у «КМЦ Херсон» на круглому столі «Як долати виклики доступності інформації про місцевий бюджетний процес Херсонщини та Миколаївщини?» експерти ГО «Транспорт Херсонщини» Володимир Молчанов та Людмила Чайка.

Файл Презентація результатів

Експерти» створили повний договорів Управління транспорту, дорожньої інфраструктури і зв’язку (далі УТДІіЗ) за 2017 рік із підрядниками на всі види ремонтів та обслуговування автошляхів, тротуарів, внутриквартальних проїздів. реєстр гіпер-посилань розміщено в загальнодоступній ФБ-групі «Транспорт Херсона».

Тепер кожний може узнати на яких вулицях міста , коли і як здійснювались ремонти, чи є гарантії, хто відповідальний, скільки це коштувало, коли і як оплачувалось, чи завершено виконання. За напрацьованим шаблоном створюється такий самий реєстр і в поточному році.

Реєстри за кілька років дозволять небайдужим громадянам самостійно здійснювати контроль дотримання гарантійних зобов’язань. Окремою сторінкою програма реєстру розраховує зведені по підрядниках та видах робіт статистичні дані.

Крім того, експерти здійснили вибірковий документальний аудит виконання договорів з усіма наявними підрядниками УТДІіЗ з усіх видів ремонтів.

Досліджена ефективність бюджетних програм місцевого бюджету м. Херсону за 2017р та на 2018 р. у сфері реконструкції, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, міжбудинкових та внутрішньоквартальних проїздів.

Також здійснені порівняння фактичних показників ефективності (вартостей одиниць основних робіт) та цін основних матеріальних ресурсів в розрізі підрядників та видів робіт, між собою, з ринковими цінами ресурсів із відкритих джерел у вигляді гіперпосилань, та з даними паспортів бюджетних програм.

Виявили, що:

Капітальний ремонт доріг херсонцям у 2017 – 18р. коштує майже 2 рази дорожче чім миколаївцям, майже як у м. Київ. А саме : Капітальний ремонт (грн. за 1 м²): Херсон у паспорті 2017 року та в звіті про його виконання 800, у паспорті на 2018 рік 920;. А у Миколаїв 507,832; Одеса 2477,39; Черкаси 650,0; Київ 809,0.

Ямковий ремонт доріг ремонт доріг херсонцям у 2017 – 18р коштує майже у 1, 5 рази дорожче ніж у Києві, Миколаєві, Винниці А саме : ремонт грн. за 1 м²): Херсон у паспорті 2017 року та в звіті про його виконання 300, у паспорті 2018 року 400, згідно з перевіркою виконання за 2017 рік 552 грн; Миколаїв 326,762; Київ 323; Черкаси 400; Вінниця 341 .

Незважаючи на скромне на тлі сусідів значення показника вартості кв.м. поточного ремонту у паспорті, реальність по всіх підрядниках виявилась набагато смачнішою для навколобюджетних бізнесменів. А ось і причини такого перевищення:

Результати аудиту в частині числових значень, показані в таблиці на третій сторінці Реєстру договорів (файл Договора УТДІіЗ повний (2).xlsx).

Визначені порушення бюджетного кодексу та закону про публічні закупівлі:

1) з боку Управління (неповне розміщення договорів вартістю понад 50 тис. грн.., у системі Прозорро; використання невідповідних підстав для обрахунку значень показників ефективності, внаслідок чого – невідповідність зазначених у паспортах бюджетних програм значень розрахунковим за фактичними обсягами і цінами підрядників та іншими витратами), простіше кажучи – брехня в паспортах бюджетних програм;

2) з боку підрядників – завищення на 30-50% вартості через псевдовикористання технологічно невідповідних машин і механізмів та матеріалів – наприклад котків при укладці цементо-бетону в опалубку, а також через просте завищення нібито закупівельних цін на основні матеріали в півтора – два з половиної рази у порівнянні з ринковими цінами в Херсоні за відкритими джерелами.

Так ТОВ «Камелія-1» при виконанні капітального ремонту вулиці Говорова шляхом бетонування застосувала ресурс «котки дорожні самохідні», що спричинило збільшення вартості робіт до 1062,92грн/м², або 132,86% від середньої вартості таких робіт у місті. Годі нагадувати, що навіть у сучасних технологіях бетонування, бетон ущільнюється не котками, а укладальною технікою, але в цьому випадку не застосовується опалубка.

Розроблено локальні (для Управління) та загальні – для міського голови та інших органів і посадових осіб міського самоврядування за його розподілом – рекомендації; Останні 02.05.18 вже надіслані міському голові для подальшого реагування і впливу на підлеглий виконавчий орган.

Подальші дії експертів залежать від реакції на рекомендації. Вони можуть полягати в моніторингу втілення рекомендацій, або написанні скарги в Державну аудиторську службу в разі відсутності конструктиву. Так чи інакше, результати будуть широко розповсюджуватися, а ідея необхідності громадського контролю над ремонтами доріг — просуватиметься.

Коротке резюме найважливіших рекомендацій:

зобовязати УТДІіЗ (та інших ГРБК, що здійснюють будівельні замовлення) розміщати на zakupki.prom.ua не лише договори, але і додатки до них у форматах ворд або ексцель; зазначати окрім суми в договорах фізичний обсяг виконання в натуральних одиницях, так само зазначати ці обсяги у річному плані закупівель;

переробити типовий розділ «Гарантії» у договорах – замість для визнання гарантійного випадку доводити провину підрядника, підрядник має доводити свою невинуватість.

Для недопущення завищень цін та розподілу замовлень між обмеженим колом неспроможних їх виконати підрядників, відновити дію системи допорогових електронних торгів «Прозорро» для закупівель очікуваною вартістю від 30 тис. грн, розповсюдивши цей поріг також на замовлення робіт.

Заборонити застосування у паспортах безпідставних показників ефективності, зобов’язати розраховувати їх шляхом ділення загальних видатків на сумарний обсяг із плану закупівель.

Зазначити у положенні про УТДІіЗ обовязок сворити інтерактивну службу фіксації гарантійних випадків з механізмом підтверджуваного прийняття скарг на стан покриття, і подальшим проведенням претензійної роботи з підрядниками.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріалами ГО «Транспорт Херсонщини»

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Захід відбувся в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).