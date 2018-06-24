Розуміння, комфорт і безпека «особливих мешканців» м. Херсону

Це стане можливим якщо послідовно громадськості мотивувати та контролювати зміст і відповідність виконання показники цільових і бюджетних програм. Саме це нещодавно довела на круглому столі у «КМЦ. Херсон» аналітик ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса» Евгенія Вірлич, презентував учасникам результати свого моніторингового-просвітницького проекту «Підвищення обізнаності громади щодо забезпечення потреб осіб із інвалідністю».

Матеріали круглого столу:

Презентація.

Інформаційні запити та відповіді.

Аналітична записка дослідження проекту.

По-перше, вперше за багато років громадська організація фактично підштовхнула до якомога скорішого ухвалення рішень виконавчих органів херсонської міської ради щодо планування видатків на облаштування пандусів житлових будинків. Так у паспорті бюджетної програми у Херсоні передбачено у 2018 році заплановано для розпорядника

Департаменту ЖКГ відповідні 149 800 грн.:

А Виконкомом Херсонської міської ради вже затверджено перелік адрес, де заплановано встановлення таких пандусів за наступними адресами м Херсону: вул. Комкова, 76б і 76в; – вул. Миру, 5а; вул.Кольцова, 43, під. 1; вул. Московська, 42, під. 1; вул. Генерала Алмазова, 41, корп.1, під. 2;вул. Ілюші Кулика, 128в, під. 2; вул. Івана Вазова, 5, під. 6; пр. 200-річчяХерсона, 43, під. 3; пров. Портовий, 3а, під. 1; пр. Адмирала Сенявіна, 166/5, під. 1; Бериславсське шосе, 6, під. 1.

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По-друге, Налагоджена конструктивний діалог з як з міськвиконкомом, так із поліцією. Команда проекту долучилась до створення та редагування проекту міської цільової програми доступності. для подальшого її затвердження під час пленарного засідання сесії Херсонської міської ради. Автори програми – Управління соціальної політики та Департамент ЖКГ міста Херсона. Поліція надає оперативну інформацію щодо встановлення пандусів та інших умов для людей з інвалідністю.

За ініціативою та спільно з громадськості Департаментом ЖКГ та Управлінням соціальної політики розробляються для надання на розгляд депутатських комісій Херсонської міської ради пропозиції щодо внесення зміни до відповідних міських цільових та бюджетних програм про:

1) ремонт і встановлення світлофорів виключно зі звуковим супроводженням;

2) монтаж пандусів у житлових будинках та комунальних закладах міської ради;

3) закупівлю комунального транспорту виключно із низьким рівнем підлоги та звуковими сигналами для людей із вадами зору.

Їх ухвалення органами місцевого самоврядування стане першим реальним кроком з вирішення наступних болючих питань, що поставили учасники фокус-груп проекту. Так у Херсон на сьогодні:

усього три світлофори, обладнані звуковими сигналами для людей із вадами зору. Проте один із них (на розі вулиць Соборна – Воронцовська – Грецька) повсякчас виходить з ладу, а на прохання громадськості з 2016 року облаштовувати всі світлофори міста звуковими сигналами влада відповідає ігноруванням.

З транспорту, який має низький рівень підлоги, в Херсоні є лише кілька тролейбусів – усі вони знаходяться на маршруті №1: так званому туристичному маршруті міста.

В результаті, організатори проекту без додаткових зусиль – лише за допомогою розповсюдження інформації про висновки мониторинового дослідження проекту – отримали зацікавленість органів місцевого самоврядування та підтримку своїх ідей та рекомендацій.

Варто зазначити, що в процесі реалізації проекту місцева влада активно йшла на зустріч організаторам, вчасно надавала усю необхідну запитувану інформацію та цікавилась результатами. Також варто особливо підкреслити особливу участь особливих людей: люди із інвалідністю активно долучались до реалізації проекту.

Отже, по-перше, моніторингом проекту виявлено:

За два роки (2016 – 2017 рр.) осіб із інвалідністю в Херсоні стало більше (з 12033 осіб до 12491 осіб). І це офіційно зареєстровані особи, які перебувають в лікувальних закладах міста.

Насправді ж є певна частка людей, які не реєстрували інвалідність, а також маломобільні особи, які не мають інвалідності (вагітні, пенсіонери, тимчасово хворі люди), але також потребують особливих умов пересування та перебування.

Питання облаштування Херсона для людей із інвалідністю – одне з найбільш болючих у місті, де далеко не всім фізично здоровим людям затишно і комфортно. Однак, як виявилось, проблема низького рівня забезпеченості інфраструктури для особливих людей – саме так їх стали називати дедалі частіше – криється зовсім не в небажанні влади здійснювати структурні зрушення, а… в нерозуміння цих проблем.

Окремої програми, яка б регулювала або впорядковувала видатки для забезпечення міста Херсона для осіб із особливими потребами (маломобільних осіб) наразі немає. Основною міською цільовою програмою в Херсоні, яка покликана захищати інтереси людей з інвалідністю, є комплексна програма «Соціальний захист».

Цільові програми в Херсоні, ухвалені у 2016 – 2018 рр., жодним чином не враховують інтереси осіб із обмеженими можливостями. «Совкове» та образливе формулювання «інвалідність» лунає в програмі «Соціальний захист».

В рамках проекту було проведено фокус-групу, до якої було залучено: психологів, людей із інвалідністю, працівників центрів соціальних служб та працівника поліції. В результаті роботи виявилось:

Обізнаність громади щодо потреб людей з інвалідністю в Херсоні дуже низька.

Херсонці психологічно не готові до співпраці заради подолання перешкод для маломобільних осіб.

Необхідна просвітницька кампанія щодо осіб із інвалідністю.

Отже, основна проблема – саме в несприйнятті людей із інвалідністю, тобто «советський» тип мислення, коли пропагувалось зневажливе ставлення до інвалідності, а облаштування для людей із особливими потребами не здійснювалось: люди фактично ставали заручниками чотирьох стін.

Майже одразу з’явилась зацікавленість проектом з боку ЗМІ. Після презентації вийшли наступні сюжети на місцевих телеканалах:

Суспільне «Скіфія»: https://www.facebook.com/skifijantku/videos/1460110724093085/

Суспільне «Скіфія»: https://www.facebook.com/skifijantku/videos/1464879970282827/

Також маємо виступи на радіо «Таврія» Херсон.

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за матеріалами ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса

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Захід відбувся в рамках проекту на тему: «Ефективність, прозорість місцевих бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях під контроль громад», що реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» при партнерстві з ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (англ. NED).

Презентована аналітична та моніторингова діяльність ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса» здійснена за грантової підтримці ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» та сприянні ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень.