Відбувся перший прес-сніданок суддів з журналістами. Налаштовані на співпрацю!

11 липня в в кав'ярні «Коко» відбувся перший прес-сніданок журналістів та активістів громади з суддями задля ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

На заході були присутні журналісти, блогери, громадські активісти та представники судів, які розповіли, як впроваджується судова реформа в нашій області:

Приходько Лариса Антоновна - секретар судової палати з розгляду цивільних прав, Апеляційний суд Херсонської області.

Бевзюк Оксана Георгієвна - т.в.о. заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, а також юрист та бухгалтер управління А. Кравченко та К. Курдіновська.

Сичова Наталія Вікторівна - помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар.

Соловйов Кирило Володимирович - суддя Господарського суду Херсонської області (ГСХО).

Бережна Альона Олександрівна - головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

Гонтар Дмитро Олександрович - слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області.

Пяткова Світлана Вікторівна - прес-секретар Херсонського міського суду.

Пилипенко Сергій Васильович - голова Новокаховського міського суду Херсонської області, слідчий суддя.

Представники судів відповіли на запитання щодо Поліпшення прозорості судів, Подолання корупції, Забезпечення фінансування, Інструментів контролю. Вони розповіли, яку зарплату РЕАЛЬНО отримують судді, як проходить переатестація та як вони ставляться до присутності журналістів на засіданнях.

Перш за все, всі судді позитивно ставляться до електронного документообігу, який зараз в тестовому режимі працює в 17 судах України.

“Як відомо, запроваджена програма Д-3, яка спрощує діловодство в судах, є дуже прозорою і в будь-який момент можна перевірити, наприклад, призначення справ. Електронний документообіг дійсно спрощує на сьогоднішній день розгляд справ, як для громадян, так і для суддів”, - зазначив слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Дмитро Гонтар.

Помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар Наталія Сичова продемонструвала присутнім відеоролик про електронний суд, який можна подивитися тут: “Нещодавно державна судова адміністрація написала грант на підключення до модулю, оскільки зараз цей проект запроваджений тільки у 17 судах, а вже в серпні-вересні будуть підключені модулі до програми документообігу всіх судів”, - прокоментувала т.в.о. заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській област Оксана Бевзюк.

Як зазначив суддя Господарського суду Херсонської області Кирило Соловйов, на сьогоднішній день з сайту судової влади громадянин може побачити, на коли конкретно призначена його справа, до якого судді вона потрапила, можна у відкритому доступі подивитися протокол розподілу цієї справи.

Також судді розповіли журналістам та громадським активістам, як проходить переатестація, передбачена законом “Про статус суддів”.

Як зазначила секретар судової палати з розгляду цивільних прав Апеляційного суду Херсонської області Лариса Приходько, всі судді Апеляційного суду Херсонської області вже в повному обсязі пройшли кваліфікаційне оцінювання.

“Відносно чотирьох судей оголошена перерва в зв'язку з наявністю висновків Громадської ради доброчесності, всі інші визнані такими, що відповідають займаній посаді, і здатні здійснювати правосуддя. Разом з Апеляційним судом переатестацію проходили судді, у яких закінчився 5-річний термін перебування на посаді, з них оцінювання не пройшов 1 суддя Скадовського суду, інші всі пройшли й отримали рекомендації. Зараз оголошений наступний етап кваліфікаційного оцінювання, в який включені вже всі судді області всіх юрисдикцій. Він передбачає співбесіду з психологами. Вища кваліфікаційна комісія обіцяє, що закінчиться це оцінювання до кінця року”, - розповіла Лариса Антоновна.

Як сказала Помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар Наталія Сичова, на сьогоднішній день у них в штаті 14 суддів, двоє з яких пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Кирило Соловйов розповів, що в обласному Господарському суді 13 суддів, з них троє без повноважень (тому що були призначені за часів іншої влади). Троє суддів пройшли переатестацію на сьогодні, в тому числі й сам Кирило Володимирович.

“На сьогодні цей процес не завершений. Ми пройшли всі етапі,крім співбесіди з комісією”, - сказав суддя.

Одним з найцікавіших питань була, звісно, заробітна плата суддів, яка згідно з судовою реформою начебто має бути підвищена до 30-50 прожиткових мінімумів. Але на сьогоднішній день РЕАЛЬНО судді отримують не такі вже й фантастичні суми.

“У інформації, яку отримує громадськість, положення низки нормативних документів, як це повинно бути. Але не враховані положення інших документів , які обмежили їх. Рівень зарплати судді, який розглядає справи, 24-29 тисяч гривень. А ті, хто справи зараз не розглядає, отримують 10 прожиткових мінімумів. Наприклад, моя зарплата - 16 тисяч гривень. Після всіх вирахувань податків це 13 тисяч”, - розповів суддя Кирило Соловйов.

Для прикладу, оклад судді, який вже пройшов оцінювання, 38 з копійками тисяч гривень. Про це розповіла помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар Наталія Сичова, зазначивши, що після вирахування податків ця сума вже складає близько 27 тисяч гривень. “Всі інші 12 суддів ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, тому у них оклад 16 тисяч гривень, але вираховуються також податки, виходить 14 тисяч”, - зазначила прес-секретар.

Що стосується подолання корупційних ризиків та громадського контролю, судді зазначили, що вони вже майже звикли до журналістів та камер на судових засіданнях, тож не мають нічого проти, їм нема що приховувати.

Кирило Соловйов відмітив, що всі судді подають 3 декларації: майнову, декларацію родинних зв'язків та декларацію доброчесності. Всі вони у вільному доступі - на сайті НАЗК, на сайті ВКК судів України. За неподання декларацій різні види відповідальності, починаючи від адміністративної (штраф), закінчуючи кримінальною, яка несе дисциплінарну відповідальність - застосування різноманітних стягнень до судді, починаючи з догани й до звільнення. Також у вільному доступі є співбесіди з суддями, де кожний розповідає про свій майновий стан, якщо дані, які подав суддя, суперечать даним від НАБУ. Тож контролювати стиль життя судді не так вже й складно.

Щодо недоторканності, для херсонських суддів питання не стоїть гостро, адже, за словами Кирила Соловйова, до херсонських суддей і так може доторкнутися чи не кожний бажаючий:

“На жаль, спеціалізований підрозділ МВД був розформований, охороняє нас Нацгвірдія, яка реально має менше повноважень, ніж поліція. Вони можуть хіба що обступити суддю, намагаючись не допустити до нього натовп”.

“На сьогоднішній день збільшилася присутність журналістів на судових засіданнях . Особливих претензій до них не було, тому що висвітлювали дійсно об'єктивно. Головне, щоб ЗМІ не здійснювали тиск, бо інколи ЗМІ використовуються як засіб лобіювання інтересів певних осіб”, - акцентував увагу Дмитро Гонтар.

Голова Новокаховського міського суду Херсонської області, слідчий суддя Сергій Пилипенко взагалі каже, що настільки відкритий, що будь-кого може запросити додому, показати, де він живе: “Живу скромно в будинку, який будував мій дідусь з бабусею, йому вже 50 років. Ніякого власного житла судді не отримують”.

Також суддя розповів присутнім про проблеми районних судів, які не мають таких гарних умов, як в обласному центрі. В деяких районах навіть немає природного газу, опалення, люди опалюються дровами або вугіллям.

“Дефіцит кадрів зараз фантастичний. Судді пішли у відставку, тож в деяких районах, де має бути 5 суддів, працює лише 1 суддя. Тож колегіальні справи, які повинні розглядати 3 судді, не можуть бути розглянуті, адже 3 суддів просто нема. У нас в Новокаховському міському суді згідно штатного розпису має бути 8 суддів, працює 6, а приміщення розраховано на 2 суддів”, - поділився своїм болем новокаховський суддя.

У ході прес-сніданку журналісти отримали відповіді на свої питання. Наприклад, одна журналістка розповіла, що нещодавно в Апеляційному суді їй заборонили знімати засідання на телефон. Вона запитала, як їй поводитися наступного разу в такій ситуації.

Судді відповіли, що, по-перше, є закриті судові засіданні або закритими можуть бути певні епізоди. По-друге, журналістці порадили все ж попереджати перед засіданням в усній формі суддю або секретаря про зйомку чисто з морально-етичного боку, щоб людина була морально до цього готова.

Також суддів запитали, як вони захищаються від шантажу й тиску. Вихід один - заява до вищої ради правосуддя, яка потім передається до правоохоронних органів. Але поки що жодне з таких звернень не мало ніяких наслідків....

У ході заходу виявилося, що співпраця між журналістами та прес-секретарями судів поки що дуже слабка. Але позитивним фактом є те, що обидві сторони готові це виправити.

Як зазначила головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю Альона Бережна, господарська юрисдикція є досить специфічною, не всі теми цікаві журналістам. Наприклад, вони проводили круглий стіл про банкрутство, на який прийшли тільки ті журналісти, які спеціалізуються на цій темі. Але Господарський суд відкритий для ЗМІ й завжди готовий надати інформацію.

“У нас на сайті є контакти прес-центру, на сайті є окремий розділ “прес-анонс”, де ми розміщуємо оголошення про заплановані заходи. Голова суду відкритий, завжди дає інтерв'ю. Ми зацікавлені в підвищенні правової культури громадськост загалом, запрошуємо на засідання студентів, спілкуємося зі школярами. Приходьте, ми вас чекаємо!”, - зазначила відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю Господарського суду Альона Бережна.

Як розповіла прес-секретар Херсонського міського суду Світлана Пяткова, їх прес-служба тільки починає розвиватись, була розроблена комунікаційна стратегія, все висвітлюється на сайті, планується розробка медіа-карти, щоб зробити розсилку більш досконалою.

Загалом “присмак” від такого прес-сніданку залишився дуже гарний, цікаво було і суддям, і журналістам, і громадським активістам. Нагадуємо, що наступний прес-сніданок відбудеться вже цієї п'ятниці, 13 липня. Чекаємо всіх зацікавлених громадян об 11.00 в кав'ярні “Коко”.



