Херсонські судді вдруге поспілкувалися зі ЗМІ та громадськістю за сніданком

13 липня в в кав'ярні «Коко» відбувся вже другий прес-сніданок журналістів та активістів громади з суддями задля ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

На заході були присутні журналісти, блогери, громадські активісти та представники судів, які розповіли, як впроваджується судова реформа в нашій області:

Бевзюк Оксана Георгієвна - т.в.о. заступника начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області.

Сичова Наталія Вікторівна - помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар.

Соловйов Кирило Володимирович - суддя Господарського суду Херсонської області (ГСХО).

Бережна Альона Олександрівна - головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

Вишневський михайло Валентинович - заступник керівника апарату Херсонського міського суду.

Пяткова Світлана Вікторівна - прес-секретар Херсонського міського суду.

Дмитрієва Оксана Олегівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.

Печений Євген Вікторович - помічник голови Господарського суду Херсонської області.

Представники судів розповіли про хід судової реформи на Херсонщині, а саме про поліпшення прозорості судів, подолання корупції, забезпечення фінансування, інструментів контролю, розвінчавши чимало загальноприйнятих стереотипів про працівників судової влади.

Суддя Господарського суду Херсонської області Кирило Соловйов наголосив на перевагах передбаченого судовою реформою електронного документообігу, зазначивши, що тепер громадяни можуть через інтернет подати позовну заяву, а також брати участь в засіданні в режимі відеоконференції, якщо немає фізичної можливості прийти в приміщення суду. “Не можна сказати, що судді ігнорують чи саботують судову реформу. Вона стосується кожного, всі ми проходимо переатестацію: як ті, хто був призначений попередньою владою строком на 5 років, які вже скінчилися, так і старші колеги, які призначені “пожиттєво”, тобто можуть працювати на посаді судді до 65 років. Усі мають пройти оцінювання й довести свою професійність”, - прокоментував Кирило Володимирович.

Щодо окладу. Кирило Соловйов розповів присутнім, що на сьогоднішній день суддя, який має повноваження й здійснює правосуддя, отримує від 24 до 29 тисяч гривень. А суддя, який не здійснює повноваження або не має стажу, отримує на руки близько 13 тисяч гривень. Також пан Соловйов повідомив такий цікавий факт, що судді не отримують премії.

Щодо присутності на судовому засіданні журналістів та громадян, все дуже просто. Потрібно засвідчити особу, наприклад, пред'явити паспорт. Представники ЗМІ можуть все знімати на камеру, тільки пряма трансляція має бути заздалегідь погоджена, особливо це стосується кримінальних справ. “Будь-який громадянин може знімати на телефон, занотовувати, тільки не має право втручатися в хід засідання”, - поінформував суддя.

Потім виступив помічник голови Господарського суду Херсонської області Євген Печений, який майже пройшов процес добору на посаду судді.

“Будь-яка реформа, на мою думку, не можлива без вирішення кадрового питання. Це була одна з головних умов в Україні - оновлення судової влади. Багато фахівців вирішили піти у відставку, суспільство одразу на собі відчуло обмеження доступу до правосуддя. У деяких районах, в тому числі й у Херсонської області, кількість суддів не відповідає вимогам. Тому у квітні минулого року був оголошений конкурс на добір кадрів на посади суддів”, - розповів без 5 хвилин суддя. Євген Печений розповів, що процес добору містив багато нововведень. Наприклад, були введені деякі етапи, яких не було раніше. Наприклад, тест з української мови, психологічне тестування.

“У держави складне завдання, адже з одного боку кадровий склад треба оновити, але з іншого - не втратити ті кадри, які працювали роками й можуть бути взірцем для новачків”, - резюмував помічник голови ГСХО.

Заступник керівника апарату Херсонського міського суду Михайло Вишневський в свою чергу розповів про корупційні ризики. Він зазначив, що кожна особа, якщо вона стикається з якимось порушенням з боку судді чи інших працівників суду, може звернутися до Вищої ради правосуддя, до правоохоронних органів. На сайті судової влади є порядок звернення та складання скарги. Також пан Вишневський зазначив, що дякуючи територіальному управлінню Державної судової адміністрації, фінансування судів покращилося, вони нормально забезпечені канцелярією, конвертами тощо, чого раніше не було.

А от непокоїть міський суд знову ситуація з кадрами:

“У нас повинно бути 46 суддів, але працює на даний час 15. Судді, які були призначені в рамках 5-річного терміну, пройшли кваліфікаційне оцінювання й мають рекомендації Вищої ради правосуддя до призначення до суду. Ми на них дуже чекаємо, адже зараз у кожного судді у впровадженні понад 2000 цивільних справ, трохи менше кримінальних. На 15 суддів це дуже багато, люди працюють до пізнього вечора”, - поділився Михайло валентинович.

Про позитивні зміни розповіла суддя Херсонського окружного адміністративного суду Оксана Дмитрієва.

“Ми активно використовуємо соціальні мережі, це допомагає висвітлювати всі зміни. Також наш суд відкритий до категорії людей з інвалідністю. У нас є пандуси, а якщо такі громадяни приходять в зал судових засідань, що знаходиться на 5 поверсі, ми намагаємося вирішити питання на першому поверсі, аби уникнути складнощі з пересуванням”, - поінформувала суддя. Після виступів представників судової влади Херсонщини журналісти мали змогу задати свої питання. Зокрема акул пера цікавило, як судді вважають, чи зменшилося б навантаження на суд, якщо б частина справ вирішувалося за допомогою медіації. На це судді відповіли, що навіть за таких умов певна участь суддів у справах наявна. А, по-друге, якщо люди дійсно готові вирішити питання “полюбовно”, то вони можуть це зробити й під час судового засідання разом з суддею. Також працівників ЗМІ цікавило, чому певні рішення не виконуються, зокрема рішення про перерахунок пенсій за позовами у судах колишніх працівників органів внутрішніх справ. Судді відповіли, що питання дуже складне й рішення виконується частково, адже в ньому не написано конкретно, в який термін ветерани отримають перераховану суму.

Під час цієї другої зустрічі був розвінчаний один з популярних стереотипів в українському суспільстві про те, що суддя - це “хлібна” посада. Якщо б це було справді так, то, мабуть, не було б такого браку кадрів. Та й оцінювання тепер таке, що “абихто” його не пройде, тож суддями стають тільки ті, хто дійсно спроможний та гідний здійснювати правосуддя.





А ми тим часом нагадуємо, що наступний прес-сніданок відбудеться 18 липня у той же час в тому місці. Чекаємо всіх зацікавлених громадян об 11.00 в кав'ярні “Коко”.