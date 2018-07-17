Херсонські судді втретє розповіли журналістам про хід судової реформи

18 липня в кав'ярні «Коко» відбувся вже третій прес-сніданок журналістів та активістів громади з суддями задля ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО СТАНУ ТА ХОДУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ НА МІСЦЕВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ. На заході були присутні журналісти, блогери, громадські активісти та представники судів, які розповіли, як впроваджується судова реформа в нашій області:

Легка Ірина - прес-секретар Апеляційного суду Херсонської області.

Курдіновська Каріна Сергіївна - юрист Територіального управління Державної судової адміністрації.

Гапун Тетяна Валеріївна - головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики Територіального управління Державної судової адміністрації.

Волошин Роман Романович - суддя-спікер Бериславського районного суду Херсонської області.

Байша Марина Миколаївна - помічник судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Сичова Наталія Вікторівна - помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар.

Бережна Альона Олександрівна - головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

Пяткова Світлана Вікторівна - прес-секретар Херсонського міського суду. Спочатку менеджер проектів Комітету виборців України Галина Бахматова нагадала про головні напрямки судової реформи:

І. Поліпшення прозорості судової системи: електронний суд, Е-декларації, перевірка стилю життя як інструмент контролю доброчесності.

ІІ. Подолання корупційних ризиків в системі судочинства: недоторканість, переатестація та призначення нових суддів.

ІІІ. Фінансове забезпечення суду: рівень заробітної плати та штрафні санкції.

IV. Інструменти контролю над суддями: органи влади та громадський контроль.

А потім представники судів розповіли про хід судової реформи на Херсонщині, а саме про поліпшення прозорості судів, подолання корупції, забезпечення фінансування, інструментів контролю тощо.

Помічник судді Херсонського міського суду Херсонської області Марина Байша зазначила, що судова реформа дійсно призвела до покращення судової системи та акцентувала увагу на перевагах електронного суду.

“На даний час у нас є офіційний сайт Судової влади, впроваджено автоматизовану програму Д-3, яка принесла поліпшення як працівникам суду, так і громаді. Коли громадянин звертається до суду з позовною заявою або слідчий з клопотанням, дана заява вноситься до автоматизованої програми і розподіляється на суддю. Коли відбувається розподіл, це висвітлюється на офіційному сайті Судової влади. Кожний громадянин може подивитися, на кого ця заява розподілена, на коли призначена справа тощо. Також завдяки цій програмі секретар повідомляє про засідання сторони смс-повідомленням, тобто громадянину не обов'язково йти до суду, стояти в чергах. Якщо особа бажає отримати рішення на свою електронну адресу, також направляється заява і секретар або помічник може відправити документ в електронній формі”, - зазначила Марина Миколаївна.

А от головною проблемою суду, на думку Марини Байши, є те, що не вистачає суддів. Наприклад, в Херсонському міському суді Херсонської області із 49 суддів на даний час працює лише 12, які мають право здійснювати правосуддя. Це веде до великого навантаження на суддів.

“Наприклад, в минулому році нам надійшло 9 слідчих клопотань щодо підозрюваних, розглядалися запобіжні заходи щодо тримання під вартою. Кожне клопотання потрібно було вивчити, дослідити. Тому суддя та його помічники працювали до 4 години ранку. Потім оголосили перерву й в суботу о 8 ранку продовжили слухати справи. Є клопотання, заяви, які розглядаються в короткий строк, й ці строки порушуються, оскільки дуже сильне навантаження”, - додала помічник судді.

Суддя-спікер Бериславського районного суду Херсонської області Роман Волошин в свою чергу розповів про складнощі в районах:

“На сьогоднішній день вже є багато суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, тобто вони не здатні здійснювати правосуддя. Такі особи підлягають звільненню. Справа в тому, що до судової реформи частина суддів пішли у відставку, й за цей період нові судді не призначалися, адже повністю змінився порядок призначення суддів. Така ситуація призвела до того, що суддів не вистачає. З одного боку це погано, оскільки на собі це відчуває проста людина, громадянин, а саме - тривалість строків розгляду й правова невизначеність - особа не знає, хто її права захистить”.

Також Роман Романович вважає, що передбачена реформою реорганізація суддів є не дуже вдалою. За указом Президента було створено новий окружний Новокаховський суд, який включає в себе й Бериславський. Тепер, якщо особа з Бериславського району бажає прийняти участь в засіданні. то дістатися до Нової Каховки їй складніше, відстань збільшилась.

Щодо матеріально-технічного забезпечення судів, Роман Волошин та його колеги з районів вважають, що суди, які знаходяться в обласному центрі, більше забезпечуються.

“Ми вважаємо, що існує нерівність й несправедливість щодо забезпечення судів. В останній час ситуація дещо покращилась, а раніше забезпечення катастрофічно не вистачало, починаючи з організації робочого місця, закінчуючи папером та фарбою для принтера”, - поділився суддя-спікер.

На таке зауваження йому відповіла юрист Територіального управління Державної судової адміністрації Каріна Курдіновська:

“Є таке поняття як подання - лист судді до голови Територіального управління щодо того, що їм потрібно. Херсонський суд завжди пише, що їм необхідно, тому ми завжди знаємо, які в них проблеми, чого не вистачає. А інші чекають, поки їм нададуть. Але ж ми не можемо знати, кому що необхідно, в якому розмірі. Тож пишіть подання, як то кажуть, стукайте та вам відкриють”.

Головний спеціаліст сектору організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики Територіального управління Державної судової адміністрації Гапун Тетяна додала, що марки та конверти надаються в кожний суд по кількості навантаження та розгляду справ. Також Тетяна Валеріївна розповіла про деякі переваги електронного суду.

“Скоро громадянин зможе сплатити судовий збір онлайн, не виходячи з дому. Це дуже зручно. З 2019 року заплановано функціонування єдиної системи, яка буде більш зручною для громадян, адвокатів, юристів. Її частиною буде контакт-центр - на сайті кожного суду розміститься телефонний номер, куди громадяни телефонуватимуть, співробітники будуть або одразу надавати відповідь, або переключати на відповідальну особу в місцевому суді”.

Присутні на прес-сніданку прес-секретарі судів зазначили, що вони готові до співпраці та розповіли про активне інформування ЗМІ та громадськості.

“Окрім сторінки на сайті судової влади, у нас є сторінка в Фейсбуці, за допомогою якої навіть набагато швидше розповсюджується інформація”, - зазначила помічник голови Херсонського окружного адміністративного суду, прес-секретар Наталія Сичова.

Головний спеціаліст ГСХО, відповідальна за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю Альона Бережна в свою чергу акцентувала увагу на тому, що багато інформації можна дізнатися в інтернеті з офіційних ресурсів. Наприклад, на сайті вищої кваліфікаційної комісії суддів. На ньому є вся інформація щодо проходження суддею іспитів, там є декларація щодо родинних зв'язків, декларація доброчесності. Декларації, які подаються суддями й усіма державними службовцями. - секретарями судів, іншими співробітники відділів, які є державними службовцями, також є в відкритому доступі, на сайті НАЗК. Також є єдиний державний реєстр судових рішень, в якому можна подивитися за номером справи усі рішення, ухвали, які були по ній прийняті.

Прес-секретар Херсонського міського суду Світлана Пяткова зазначила, що на сайті суду регулярно анонсуються зсідання, розміщується інформація, цікава для журналістів та громадськості, зокрема інформація про вакантні посади, які є в Херсонському міському суді, всі контакти. “Також ми проводимо дні відкритих дверей, всіх запрошуємо, відкриті до пропозицій”, - говорить Світлана Пяткова.

Прес-секретар Апеляційного суду Херсонської області Ірина Легка розповіла, що в Апеляційному суді функціонує інфоцентр, куди людина може звернутися особисто або по телефону.

“Працівники слідкують за тим, щоб вчасно брати слухавку та надають повноцінні відповіді. Також ми анонсуємо на сайті всі заходи, судді-спікери готові до діалогу, всі засідання є відкритими. Новини дублюються у Фейсбуці та Твітері. Ми проводимо різноманітні комунікаційні заходи, звіти, щоквартально аналізуємо свою роботу, працюємо над розробкою медіа-карти. Якщо журналісти хочуть написати про якусь подію, я готую інформаційну довідку, де вказано склад суду, прізвища тощо. Також вже рік успішно функціонує прес-центр судової влади при Раді правосуддя. Тож співпраця судів, журналістів та громадськості вийшла на якісно новий рівень”, - зазначила прес-секретар Апеляційного суду Херсонської області.

У ході обговорення також виступила директор Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлісєєва. Вона розповіла про 3 рівня системи надання безоплатної правової допомоги. Є регіональні центри, які займаються кримінальним процесом та надають безоплатно захисника всім затриманим особам без винятку. Є місцеві Центри та Бюро правової допомоги в кожному районі.

“Бувають випадки, коли ви призначаєте адвоката поза межами діючого законодавства, виходячи за свої повноваження, втручаючись в оперативну діяльність місцевих центрів або регіонального центру надання БВПД”, - зазначила Марина Іванівна.

Вона пояснила, що людина повинна сама звернутися до Центру ,суд не може призначити адвоката. Також Марина Єлісєєва розповіла, що інколи суди зложивають електронним документообігом. Наприклад, засідання призначається в стислі строки й адвокат отримує повідомлення про це за дві години до засідання, що призводить до напруження. директор Регіонального центру з надання БВПД попросила представників судової влади врахувати ці моменти.

А ми нагадуємо, що останній, четвертий прес-сніданок херсонських суддів з журналістами та громадськістю відбудеться вже завтра, 20 липня об 11.00 в кав'ярні “Коко”.