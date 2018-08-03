Как создать социальное предприятие - опыт Натальи Деевой из Нижних Сирогоз

В нашем государстве, за эти годы сформировалась прослойка людей, которые охотно и умело берутся за разные дела и вытягивают их, при этом помогая, или даже заменяя в каких-то проблемных зонах государство, с его неисчислимой ратью чиновников. Особенно заметно это в больших городах, где члены общественных организаций входят в советы всех уровней, устраивают мероприятия международного масштаба, постоянно мониторят и контролируют власть. А что делается на периферии, как там работают общественные организации? Давайте поближе познакомимся с НГО «Центр сімейного добробуту», которая официально зарегистрирована в Нижних Сирогозах. Возглавляет ее Наталья Деева. О том, как ей работается в Херсонской области, как находит компромисс с властью, добивается реализации своих планов, она рассказала журналисту нашего издания.

История организации началась с работы с многодетным семьям. У самой Ларисы 5 детей и шестеро внуков. Собственно, общественную организацию и создавали для помощи многодетным. И одна из наиважнейщих целей была – открыть социальное предприятие. Над этим и работали. Много и долго. И смогли все-таки реализовать эту мечту.

Как помогали переселенцам

А потом наступило лето 2014 года. На Херсонщину стали приезжать люди. Растерянные, бежавшие от войны, с детьми. У них не было еды, одежды, документов. Но были маленькие, испуганные дети. И члены организации «Центр сімейного добробуту» начали помогать беженцам из Донбасса. Ну кто же, если не они? Переселенцам помогали с одеждой, обувью, питанием, устраивали детей в детские сады, искали жилье. Плотно сотрудничали с районными властями и сельскими советами. Работали с каждым индивидуально. К тому же в организации есть юрист. Он помогал переселенцам оформить все документы и писал заявления.

И вот тут идею о социальном предприятии немного переформатировали – в первую очередь брали переселенцев, которые очень нуждались в работе. Тех, кто не имел опыта – учили. Для обучения набирали группы, в которых были и местные женщины. Переселенцы и местные общались между собой, лучше узнавали друг друга. И приехавшим было легче адаптироваться к новому дому и новым соседям. В организации есть отличный тренинговый центр и опыт работы в международных проектах . Благодаря проекту Международной организации по Миграции (представительство в Украине) выиграли грант на покупку швейного оборудования для предприятия. Создали 10 легальных рабочих мест для переселенцев. Предприятие – творческая мастерская «Семейка» выпускает очень востребованную продукцию. Есть страничка в социальной сети фейсбук – там выкладываеются приглашения на мастер-классы, тренинги, и образцы продукции.

Ориентируемся на семью

Наталья Деева рассказывает: «Мы даем возможность подзаработать и молодым мамам, сидящим в декрете. Поручаем отдельные швейные операции, и за них платим. Моя старшая дочь, родившая три месяца тому назад ребенка, тоже помогает. Она у нас дизайнер. Делает заготовки. Еще одна дочь с семьей жила в Крыму – так, что, то что происходит со страной и нас затронуло. Один сын – студент. Другой, несмотря на то, что ему 17 лет – профессиональный футболист, у него контракт с польским клубом. Младшая дочь – третьеклассница. Маленькая тоже пытается шить, ей это нравится. Семья – это очень важно, мы строим свою работу на понимании потребностей семьи, и особенно, детей».

Нужно держать баланс

В организации «Центр сімейного добробуту» много направлений работы. Очень разных, но одинаково важных. О том, как справляются с ней члены общественной организации говорит Наталья Деева: «Не все у нас получается быстро и гладко. Я часто ездила за границу, общалась с разными людьми, многому научилась. Сейчас ведем два направления работы – социальное предприятие и антикоррупционная деятельность. Занимаемся мониторингом деклараций, тендеров, бюджетов. Работаем в основном на Запорожскую область, но мониторим и Херсонскую область. Сами понимаете, нас за это не очень любят власти. Тем более, что у нас очень известные партнеры. В одном из проектов работали с Виталием Шабуниным, в другом – с «Центром протидії корупції», с депутатом Сергеем Лещенко. Он по нашей просьбе делал депутатские запросы, на которые власти просто обязаны были отвечать. Все это – хороший повод нас не любить. К тому же у нас очень большая гуманитарная программа. Мы дружим с фондом Нидерландов, который уже не один раз привозил в школы и больницы нашего района гуманитарный груз. Эта помощь идет напрямую, без показухи. Все кровати, матрасы и расходники в нашей районной Нижнесирагозской больнице – это помощь голландцев. Мы пытаемся балансировать – между «помочь» и «нажать». Но это не всегда не получается. Впрочем, нам никто не мешает, но и не помогает. Но наше социальное предприятие, которое дает рабочие места, все же оценили»



