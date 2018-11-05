Эстонские достижения в сфере здравоохранения. Часть 1

Имея грустный опыт знакомства с современной украинской системой здравоохранения, когда в новогоднюю ночь попав в реанимацию херсонской больницы имени Лучанского с инфарктом, мне не сделали обязательную в таких случаях коронографию по причине банального «новогоднего бухания» дежурной бригады, я в Эстонии познакомился с системой здравоохранения, которая меня приятно удивила. Эстонская модель оказания медицинской бесплатной помощи поразила меня доступностью, удобностью и добротностью. И это не фантастические достижения и уникальные технологии, а разумное использование налогов граждан Эстонии.

Эстонское здравоохранение основывается на солидарной системе медицинского страхования.

Что означает «солидарная система медицинского страхования»? Это система, которая обеспечивает всем застрахованным одинаково качественные необходимые медицинские услуги и означает, что его финансирует государство из собранных налогов (13% (процентов) социального налога вычитаемого из зарплаты работника). Медицинские услуги доступны для всех застрахованных лиц независимо от того платит ли он в период заболевания налоги или от того, какого размера был его личный вклад налоговых выплат. Медицинское обслуживание тех групп населения, которые не могут оплачивать медицинские услуги: дети, пенсионеры, безработные, беременные или в какой-либо другой ситуации, - будет оплачивать государство, согласно принципам «Солидарности».

Доступность медицинской помощи для всех застрахованных не зависит от его возраста доходов или регионов страны.

Подробное знакомство с эстонской системой здравоохранения мы начали с Regionaalhaigla (Северо-Эстонской Региональной больницы).

Как не заблудиться в лабиринтах реформы

Организаторы из ECEAP (Estonian Center Of Eastern Partnership) и руководство больницы Regionaalhaigla организовали для журналистов из южноукраинского региона «обзорную экскурсию». Северо-Эстонская Региональная больница - это больница высшей категории, в которую входят 7 клиник и 32 специализированных центра. Сильной стороной больницы является междисциплинарный подход к лечению пациентов, а также высокий уровень развития, требующий высокого профессионализма специальностей.

В больнице - всё очень разумно, сдержанно и предельно обоснованно, то есть, ничего лишнего.

Первое сильное впечатление – это впечатление от указателя на полу (STEMI – INSULT - HAIGLASSE «Инфаркт – Инсульт – Больница»), чтобы правильно доставить пациента, не потеряться в лабиринтах коридоров и не терять время на госпитализацию пациента, когда счет идет на минуты.

Мы посетили несколько отделений, хирургическую реанимацию, обычные палаты и операционные. Везде - чистота и аккуратность, все организовано по принципу «необходимой достаточности и эргономичности».

Я обратил внимание, как организованы регистратуры и справочные. Вам не нужно сгибаться и кланяться, принимая унизительную позу обращаясь через смотровое окошко к специалисту регистратуры.

Ожидать приема можно в любом месте, вас пригласят, потому что у вас электронная очередь. При этом, все продумано, органично и удобно. Вы может посидеть в удобных креслах в атриуме, кафе, холле или посмотреть телевизор.

Как устроена скорая помощь в Эстонии

Как оказывают экстренную медицинскую помощь и как устроена скорая помощь в Эстонии, рассказал доктор Аркадий Попов, заведующий «Скорой помощи» таллиннской региональной больницы Regionaalhaigla.

Такие больницы, как Regionaalhaigla, были построены еще при СССР в разных его частях. Такая же, равнозначная большая больница в Эстонии есть еще в Тарту. Если говорить об экстренной медицине, то надо выделить два этапа: предгоспитальный и больничный. В Эстонии «Скорая помощь» состоит из различных видов бригад. В общей сложности 102 бригады, которые обслуживают 6 (шесть) реанимобиля (по три в Таллинне и Тарту).

Реанимобиль это разновидность санитарного транспорта, оборудование и назначение которого, позволяет оказывать медицинскую помощь пациенту во время его транспортировки на уровне реанимационного отделения стационара. Оборудование реанимобиля включает системы жизнеобеспечения функций организма. Обязательным является наличие электрокардиодефибриллятора и средств для проведения кардиотонической терапии. Медикаментозное и материальное обеспечение позволяет проводить весь спектр мероприятий, направленных на жизнеобеспечение и коррекцию нарушенных функций пациента, что и в стационаре.

На предгоспитальном этапе работают в основном сестринские бригады в задачу которых входит обеспечение ALS (специализированных реанимационных мероприятий Advanced Life Support). Сестры проходят специальное обучение.

20% бригад в Эстонии – это врачебные бригады. «Это в определенной степени пережиток прошлого, пережиток советской системы, от которой мы стремимся избавляться по нескольким причинам», - акцентировал А. Попов. Бригады реанимобилей укомплектованы врачами экстренной медицины или анестезиологами. Специальность «экстренной медицины» возникла в Эстонии в 1998 году. Но врачей не хватает, поэтому врачебные бригады комплектуются «обычными» врачами, которые приравниваются к реанимационным бригадам, но требуют большего финансирования, чем «сестринские бригады». И скорее всего в Эстонии будут переходить на систему «Рандеву», которая укомплектована одним врачом, и одним парамедиком, которые приезжают только на помощь сестринским или врачебным бригадам. «Скорая помощь» Regionaalhaigla отвечает и за маленькие острова, например, остров Рухну, на котором проживают 55 жителей. Он находится в 70 километрах от Пярну и ближе к Латвии, чем к Таллинну. Раньше туда летали на вертолете, а сейчас там дежурят по 2 человека, кто-то учитель, кто администратор отеля, но они специально обучены и могут оказывать экстренную помощь.

Квалифицированная медицинская помощь достигается с помощью телемедицины. В Таллинне 24 часа в сутки дежурят доктора, которые по интернету оказывают всю необходимую помощь бригадам, приехавшим на вызов. С помощью телемедицины данные пациентов (кардиограммы, томографии, рентгены и т.п.) заносятся в единый банк данных со всей Эстонии. Это большая и существенная часть эстонской системы здравоохранения, которая называется «Е-здоровье». Все бригады работают в системе «он-лайн», и заполненные карточки пациентов уходят в систему «Е-здоровье», и становятся доступными и для лечащего врача в госпитале и для семейного врача. Когда больной поступает в госпиталь, персонал уже видит и диагноз, и приоритет больного. Бригада скорой помощи состоит из 3 человек и укомплектована сестрой, техником и парамедиком (это водитель, который специально обучен и принимает участие в реанимационных операциях и помогает бригаде, а не только сидит за рулем) или врачом-реаниматологом (анестезиологом), сестрой и парамедиком.

Бригады скорой помощи работают по радио «государственной системы связи», которая надежна и хорошо защищена. Она будет работать, если «лягут» национальные операторы и мобильная связь отключится.

Это был подробный обзор догоспитального этапа системы скорой помощи в Эстонии.

О Госпитальном этапе и системе семейных врачей – в следующем материале.

Юрий ЖИТНЯК (Обозреватель)