Громадянське суспільства Херсону - у центрі уваги дослідників

Фонд громади міста Херсона «Захист» презентував нове дослідження розвитку Громадянського суспільства в Херсоні. Це дослідження було здійснено із метою продовження відкритого та системного діалогу громади та влади міста через поширення культури громадської участі та усвідомленого, відповідального громадянства.





Поняття «громадянське суспільство» має непросту долю, не менш складну, ніж слово «демократія». Традиційно воно сприймається таким своєрідним «лейблом» бажаного стану суспільства та пов'язується з традиційними дилемами, як от: держава та приватне життя, примус та самоорганізація, вигода та альтруїзм. Ціннісне навантаження питання дещо спрямовує розуміння цієї специфічної сфери, якою є громадянське суспільство і якому в свою чергу притаманне домінування початків солідарності. Отже, громадянське суспільство - це сфера реалізації різноманітних громадських інтересів, які перебувають поза сферою безпосередньої діяльності інституту держави. Функції громадянського суспільства - репрезентація інтересів громадян, їх залучення до соціальних процесів і надання соціальних послуг, а отже, це надає право трактувати поняття громадянського суспільства як самостійну систему, а не як соціального "гравця", який робить те, чого не змогли або не захотіли робити держава і бізнес.

Громадянське суспільство неможливе без існування широкої мережі різних громадських об'єднань за різними ознаками, громадських рухів, благодійних організацій саморегулівних об'єднань, профспілок, релігійних організацій. - розповіли про мету свого дослідження його автори - аналітики Фонду громади Херсону "Захист".





Актуальність дослідження сектору організацій громадянського суспільства територіальної громади міста Херсона визначається самою потребою громадян знати більше про ті інституції, без яких власне громада не може бути повноцінною громадою. Разом з тим розуміння стану громадських організацій, як власне організацій дозволяє виробити необхідні кроки для їх професійного зростання та підтримки.





Ми ще повернемося до більш детального інформування про результати цього аналітичного дослідження, яке, до речі, сьогодні буде презентовано. А поки з повним текстом дослідження можна ознайомитися тут.







