Причорноморський центр розробив оптимізацію освітніх закладів Присіваської ОТГ

Завершення 2018-го року привносить в актив успішних справ Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень ще одну. Організація відпрацювала алгоритм оптимізації освітніх закладів Присиваської об’єднаної громади. Ця ініціатива була реалізована на запит керівництва громади у тісній співпраці з освітянами та пройшла широке громадське обговорення в усіх селах ОТГ. В листопаді – грудні відбулось 5 зустрічей з мешканцями громади, в яких взяли участь близько 180 осіб, серед яких були як представники влади громади (голова та заступники, депутати, працівники відділу освіти), так і батьки, найбільше зацікавлені в реформуванні галузі. 12 грудня, в рамках проекту «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні», що проходить за підтримки Британського посольства, відбулась фінальна зустріч з освітянами громади, під час якої було презентовано остаточний проект оптимізації та низка критеріїв, за якими ця оптимізація буде реалізовуватися.

На початку круглого столу експерти «Причорноморського центру» актуалізували результати минулих обговорень, які раніше відбулись у всіх школах громади, після чого перейшли до обговорення критеріїв якості освіти. Важливо розуміти, що сухі статистичні данні – залишаються такими без певної концептуальної бази, а саме розвитку – куди, коли і як рухатись.

Загальною передумовою подальшого обговорення обрали саме концептуальність бачення ситуації, для того щоб відійти від локальних шкільних лоббі щодо вибору опорної школи до усвідомлення ситуації з освітою у цілому. Тому першим погоджувальним висновком стала необхідність у створенні Стратегії розвитку освітньої галузі, і подальше обговорення її складових.

У обговоренні процес оптимізації було поділено на чотири взаємопов’язаних напрями, а саме: якість освіти (надання освітніх послуг, дитино центризм, результати ЗНО, соціалізація учнів, кількість абітурієнтів на ІІІ-тю ступінь, клас-комплект та власне вартість навчання одного учня), рівень менеджерського вміння працівників галузі (педагогічні інновації, участь шкіл у заходах, наявність сайту, взаємодія з батьками, прозорість фінансів, залучення учнів), якості вчителів у розрізі галузі (показник навчання за профілем, кадровий склад, ЗНО та результативність) та інфраструктурний (стан приміщень, санітарні умови, енергоефективність). Розгляд за напрямами дозволив директорам шкіл, депутатам та батькам-активістам усвідомити, що оптимізація – це не тільки про «перенесення старшої школи», - а у першу чергу складні управлінські рішення в галузі, де центральними є діти та їх інтереси.

Як зауважив голова громади, Кліщевський Сергій Олександрович, вперше за два роки питання оптимізації зрушило з місця, та діалог не вийшов за рамки вербального. У перспективі на наступний рік – робота над Стратегією розвитку освіти. Оперативної же ціллю є запуск процесу оптимізації: вибрати опорну школу у громаді планують до наступного 2019 / 2020 навчального року.

Долучайтесь та слідкуйте за новинами у відкритій групі ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ = САМООРГАНІЗАЦІЯ https://www.facebook.com/groups/samoorg2015/, а також на публічній сторінці ГО «Центр Доброчин» https://www.facebook.com/Dobrochyn/ в соціальній мережі Facebook.

Проект проходить завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Децентралізація: реформування освіти на місцевому рівні».











