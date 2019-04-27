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В Херсоне презентовали сериал об истории современного Крыма

 Презентация фильма об истории Крыма 
В Херсоне презентовали документальный сериал "Крым. 25 лет борьбы за Украину". Это цикл 40-минутных серий о политической жизни полуострова с 1991 года по 2016 год. Снято две серии, которые есть в открытом доступе в соцсетях. Презентация фильма состоялась в пресс-центра "IPC-Херсон" - сообщает "Суспільне: Херсон"


Рустам Авдеев, режиссер фильма "Крым. 25 лет борьбы за Украину" говорит, что фильм создан на основе документов, видеоматериалов из государственных архивов Украины, СМИ, как украинских, крымских, так и русских. 
Цель фильма, по словам авторов, - через факты новейшей истории Украины показать, как строился Крым со времени провозглашения Независимости до первых лет оккупации полуострова.

"Крым. 25 лет борьбы за Украину" - это 25 серий. Одна серия - это один год, говорит автор и продюсер Ибрагим Сулейманов. Здесь рассказывается, как полуостров боролся за наполнение украинским содержанием.

По словам Ибрагима Сулейманова, идея рассказать о политической жизни полуострова во времена независимости Украины возникла в 2017-м году и планировали это как аудиоверсию. Просмотрев собранные материалы в октябре прошлого года вместе с Рустамом Авдеевым взялись создавать фильм.

С репортажем можно ознакомиться по ссылке

"Крым. 25 лет борьбы за Украину". Фильм первый. 1991 год


"Крым. 25 лет борьбы за Украину". Фильм второй. 1992 год
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