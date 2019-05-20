Каховка: Обласний депутат погрожував журналісту "переломати коліна"

Депутат Херсонської обласної ради від Опозиційного блоку Павло Філіпчук погрожував фізичною розправою відомому журналісту Олегу Батуріну. Це сталося відразу після сесії Каховської районної ради у присутності багатьох свідків. Журналіст подав заяву до поліції.





Про це сам Олег Батурін написав на своїй сторінці у Фейсбуці: "Звернувся до поліції з заявою про вчинення депутатом Херсонської обласної ради від Опозиційного блоку Павлом Філіпчуком злочину за ст. 345-1 Кримінального кодексу України - погроза насильством щодо журналіста.





Сьогодні під час сесії Каховської районної ради, поза зоною пленарного засідання цей народний обранець погрожував мені каліцтвом саме за мою професійну діяльність. Тому я прошу правоохоронців притягнути його до відповідальності згідно чинного законодавства.





Знаю, що деяким моїм колегам Філіпчук уже встиг "всьо отріцать". Іншого від нього я й не очікував. Адже Павло Філіпчук у своїх зверненнях до суду по іншій справі уже заявив, що будь-які документи, офіційні протоколи засідань сесії місцевих рад, офіційні публікації в пресі та навіть його публічні виступи як депутата не можуть бути доказом того, що він справді "це говорив". У будь-який момент він може сказати: "Я цього не казав, мене не так зрозуміли, я взагалі крутой чувак".





Навіть якщо він сам або його "любі друзі" комусь колись переламають ноги або обільють сірчаною кислотою цей депутат облради від Опоблоку теж може заявити, що насправді бажав людині добра і думав, що "то не кислота, а цукерки".





Мене ж у цій історії турбує те, що свідками погроз Філіпчука були люди, які прийшли на сесію Каховської райради підтримати редакцію місцевої газети "Каховська зоря" у бажанні її роздержавлення і наближення рішення райради про її вихід зі складу співзасновників газети. Ці люди своїми гаслами обрали заклики про "свободу слова", "захист незалежної преси".





Але поки жоден із них поки не зголосився засудити поведінку Павла Філіпчука. Тобто - погрожувати журналістам насильством, порушувати право людей на доступ до інформації для них є цілком нормальним і допустимим. І саме так вважають ті, хто на словах нібито цю "свободу слова" палко захищає"





Ще раніше Олег залишив таке повідомлення у Фейсбуці:

"Будешь вечером бегать на стадионе, я тебе коленки переломаю! - таку погрозу озвучив мені щойно депутат Херсонської обласної ради від Опозиційного блоку Павло Філіпчук.





Він на мене накинувся при виході з зали районного будинку культури, де в цей час проходила сесія Каховської районної ради. Депутат почав перекривати мені дорогу, хапати за руки і погрожував мене покалічити.





На самій сесії райради він поводив себе не менш неадекватно. Він кричав, перебивав виступаючих. Після кількох зауважень заспокоювати його довелось особисто начальнику Каховського відділу поліції Олексію Войчеку. Не допомогло.





З приводу погроз я звертатимусь до правоохоронних органів. Щоправда, надій ніяких не маю. Адже в Україні для виконання хоч якихось дій поліцією потрібно щоб тебе або справді покалічили, або вбили.





І то не факт"