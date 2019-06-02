Як Росія впливає на вибори в Україні - обговорили на круглому столі

29 травня в Херсоні відбувся круглий стіл по темі: «Фактор російської пропаганди та дезінформації під час виборчої кампанії в Україні та її вплив на президентські і майбутні парламентські вибори». Він був проведений з метою сприяти налагодженню діалогу між регіональними представництвами КВУ, депутатами України різних рівнів, представниками ЗМІ та громадянського суспільства, що міг би сприяти напрацюванню рекомендацій для виборців з розпізнання й уникнення впливу дезінформації під час майбутніх виборів.





На круглому столі були розглянуті питання можливих загроз проведенню демократичних, чесних виборів народних депутатів України в Херсонській області.

Вибори народних депутатів є вкрай важливими для країни: від того, хто зараз буде контролювати парламент залежить питання майбутнього України та без перебільшення сказати, Європи.

Нинішньому кремлівському режиму вкрай важливо дискредитувати виборчий процес в Україні та результати волевиявлення громадян України. Кремль зацікавлений у поверненні України до «русского мира», і саме тому намагатиметься вплинути на наш вибір.

Є ще один вагомий фактор: громадяни України перебувають протягом тривалого часу у стані постійного стресу, їм бракує політичної культури та навичок критичного мислення.

Інформаційна політика провідних українських телеканалів, на жаль, створює у суспільстві переважно депресивні настрої, державна влада України не зуміла вибудувати систему стратегічних комунікацій та забезпечити формування адекватного сприйняття перетворень всередині держави.

Зомбування населення України з боку російської пропаганди відбувається за кількома напрямками:

- через соціальні мережі;

- російське телебачення та українські проросійські телеканали;

- електронні/Друковані медіа;

- передвиборчі заяви проросійських кандидатів у президенти.





Необхідно наголосити, що Росія прагне маніпулювати не лише на загальнодержавному, але і локальному рівні, усвідомлюючи, що для неї склалася доволі сприятлива ситуація.

Роздержавлення місцевих медіа примушує їх редакторів шукати недоброчесні джерела фінансування для підтримання роботи редакцій і розміщувати новини про #зрада.

Через конкуренцію та підвищення прибутку - районні та обласні газети/сайти ставлять на перші шпальти скандальні матеріали, зокрема, на тему президентських виборів

Домінування у інформаційному просторі поганих новин вбиває довіру до політиків і виборів як процесу, позбавляє нас мотивації для волевиявлення





Хоча в Україні обмежене мовлення російських ТБ-каналів, низка українських телеканалів протягом тривалого часу продовжує транслювати елементи кремлівського наративу.

Як зазначив, політолог Дементій Білий, «непоінформованість херсонців – гарний грунт для маніпулювання. Нажаль, рівень непоінформованості наших громадян вражає. Згідно опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в липні 2018 року, 61% мешканців Херсонщини погоджуються з тим, що в Україні поширюють пропаганду та дезінформацію. Й лише 40% вважають, що цю дезінформацію розповсюджує Росія. При цьому 48% мешканців Херсонщини не знають, що МН17 збила Росія. Як результат, в області постійно розповсюджуються різноманітні фейки та чутки, які базуються на стереотипах та роздмухують різноманітні страхи херсонців, наприклад, ісламофобія, татарарофобія, страх того, що будуть відбирати землю, нищити школи, ліквідовувати лікарні, вбивати дітей через вакцинацію тощо)».

Він також відзначив, що на Херсонщині на п’ятому році війни й досі в окремих районах вільно почувають себе заборонені російські електронні ЗМІ. Популярні в області й заборонені російські соціальні мережі «вКонтакті» та «Однокласники». Так, в Чаплинському районі кількість членів в селищній групі в кілька разів перевищує наклад районної газети – зазначив Дементій Бєлий.





Відомий політичний оглядач Володимир Молчанов у своєму виступі зазначив, що однією із стратегій протидії російському впливу є дотримання певних правил поведінки. «Головним таким правилом українців у політичних суперечках має стати проведення чіткого кордону між опонентами і ворогами.

Перші - люди з іншим баченням шляхів розвитку, а ще частіше - просто симпатіями до інших політиків.

Другі - Кремль та його адепти і агенти. Ті, хто любить Україну, але в гастрономічному сенсі цього слова, і бажано без українців.

Коли вимальовується ворог, опоненти забувають про суперечки. Коли ворог пропонує одному з опонентів "дружню" підтримку проти іншого опонента - відкидайте такий данайський дар!»





«Нажаль, українцям притаманно захоплюватись власними емоціями, від чого виникають викривлені картини оточуючої дійсності, від "хто завгодно, хоч би й Путін, аби не Барига" до "75% наших співгромадян - совкі і агенти кремля". Це дуже зручне середовище для ворожих троллів, заряджених на підсилення негативних емоцій і перетворення просто опонентів на заклятих ворогів, проти яких прийнятні будь-які засоби, включно із допомогою з боку ворогів реальних» - заначив експерт.





Серед рекомендацій, які пропонувалися на круглому столі, звучали такі:





• Пам'ятати, що Україна перебуває в умовах військової, економічної і інформаційної агресії з боку Росії

• Зважати на те, що підрив довіри до виборчих процедур і результатів виборів – одне з завдань російської кампанії з дезінформації.

• При оцінці інформації, кожен має ставити собі питання: «Кому це вигідно?» «А що це дасть Україні і українцям?».

• Є важливим попереджати членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, правоохоронців про дії, що працюють на зрив виборів (продаж бюлетенів, їх пошкодження).





Захід організований Комітетом виборців України, за підтримки Офісу Шотландської національної партії (ШНП) Вестмінстерської фундації за демократію.





Прес служба Херсонської обласної організації КВУ



