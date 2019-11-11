Послугами IGOV у відділі реєстрації місця проживання скористалося 863 херсонця

Вже другий місяць поспіль херсонці можуть зареєструватися через систему iGov для отримання довідок у Херсонському відділі реєстрації місця проживання. Всі ми прекрасно знаємо про той кошмар, що діється навколо отримання цих довідок. Про те, що там працюють дуже мало чиновників, що люди займають чергу з ночі, що не можуть потрапити чесним шляхом, бо треба чекати дуже довго. Що нечесним шляхом потрапити можна. Й навіть ціни відомі. Все це вже не перший рік обговорюється херсонцями.

У ситуацію навіть втрутився голова облдержадміністрації Юрій Гусєв.

Для часткового вирішення ситуації долучилися й команда електронних сервісів IGOV. Й вже другий місяць надають можливість херсонцям записатися у чергу за допомоги свого сервісу через Інтернет. Для нашого міста ця стандартна процедура виявилася великою перемогою.





Вчора команда IGOV прозвітувала про два місяця своєї роботи. Публікуємо відомості, які були надані координатором Проекту iGov в м. Херсоні та Херсонській області Павлом Куликом:





"Здавалося б, зовсім недавно ми повідомляли про результати першого місяця роботи iGov, а вже промайнув ще один.

Що ж він продемонстрував?

А те, що херсонці починають активніше використовувати iGov!

Але про все по порядку.

Отже.

Вісімсот шістдесят три. Саме стільки містян вже скористалися iGov.

Найбільш затребуваними ними залишаються електронні сервіси стосовно отримання довідки про реєстрацію місця проживання (для оформлення ID-картки). Станом на 4 листопада відповідні онлайн-заявки подали 300 городян, тоді як місяць тому їх було лише 125.

Наступною за популярністю стала Інтернет-послуга, пов’язана з реєстрацією місця проживання особи (із опцією одночасного зняття з реєстрації з попереднього місця). На даний час нею скористалися 235 херсонців (це удвічі більше ніж на початок жовтня).

Стрімке зростання кількості городян, які надали перевагу електронним сервісам, відбувається і за іншими чотирма послугами від iGov, що надаються у херсонському відділі реєстрації місця проживання.

Для нашої команди – це свідчення тому, що рухаємося у правильному напрямку.

Дякуємо усім, хто скористався порталом iGov, поінформував про нього інших, залишив свій відгук або оцінку!"





А ми нагадаємо, що через iGov можна отримати такі послуги, пов’язані з «пропискою»-«випискою»:

- довідка про реєстрацію місця проживання (для отримання ID-картки) https://igov.gov.ua/service/24/general

- реєстрація місця проживання особи (із опцією одночасного зняття з реєстрації з попереднього місця) https://igov.gov.ua/service/29/general );

- зняття з реєстрації місця проживання дитини до чотирнадцяти років ( https://igov.gov.ua/service/185/general );

- зняття з реєстрації місця проживання особи ( https://igov.gov.ua/service/26/general );