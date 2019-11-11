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Консультація: змінено порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Починаючи з жовтня 2019 року відповідно до Закону України від 09.11.17 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» пільга надається у грошовій формі. Будуть задіяні два варіанти дій: безготівковий та із видачою грошей.

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

консультація щодо оплати послуг ЖКГ 
Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися  у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У зв’язку з цим платіж за послугу нараховується у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг
АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці.
Консультацію підготував Департамент внутрішньої та інформаційної політики ХОДА
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