Суд зобов'язав каховську поліцію розпочати розслідування погроз журналісту з боку депутата Павла Філіпчука

Каховська поліція знов розпочне розслідування погроз депутата Херсонської обласної ради, представника партії "Опозиційна платформа "За життя" Павла Філіпучука на адресу журналіста газети "Новий день" Олега Батуріна. Так щойно вирішив Каховський міськрайонний суд. Про це повідомив сам Олег Батурін на своїй сторінці у Фейсбуці.





Далі - текст журналіста:





"Якщо ви журналіст або активіст, і хтось вам погрожує, калічить або вбиває вас, не очікуйте від поліції навіть видимості проведення слідчих дій та виконання своїх прямих обов'язків. Просто знайте, що поліції на все це, як і на вас самого, ще живого чи вже мертвого - начхати.





Довести неправомірність дій поліції щодо закриття подібного кримінального провадження мені щойно вдалося у суді.





З заявою до поліції я звернувся 16 травня 2019 р. після того як просто під час сесії Каховської районної ради, поруч із сесійною залою, присутній там депутат Херсонської обласної ради від "Опоблоку", висуванець в нардепи від "ОПЗЖ" Павло Філіпчук почав погрожувати мене покалічити і вимагати писати свої статті так, щоб це сподобалось йому. Найпікантніше в цій ситуації те, що сам Філіпчук явився на сесію райради, щоб виступити на "захист свободи слова", вимагаючи від райради роздержавити комунальну районну газету "Каховська зоря". Вочевидь, те, що друкується в цій газеті йому подобається значно більше.





Поліція задля видимості трохи порозслідувала відкрите 17.05.2019 кримінальне провадження за ст. 345-1 ч. 1 Кримінального кодексу України – «Погроза або насильство щодо журналіста» і тихенько закрила його "з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення".





Як з'ясувалось уже в суді, поліція навіть не намагалась допитати всіх свідків цього інциденту. Слідчі допитали лише кількох присутніх там осіб, які "нічого не бачили". І задовольнились поясненнями самого Павла Філіпчука про те, що "журналіст Батурін постійне пише неправду, а звернутися до поліції з заявою нібито про те, що я йому погрожував, його примусив Олександр Салтиков, (на той момент) помічник народного депутата України Сергія Хланя. Саме вони платять Батуріну за чорний піар проти мене".





Розбиратися в поясненнях Філіпчука поліцейські не захотіли. Так само не захотіли дізнатись, що Павла Філіпчука як мінімум 4 рази публічно викривали на розповсюдженні брехні:





1) В 2013 році його однопартійці по Партії регіонів звинувачували Філіпчука в розповсюдженні неправдивої інформації та махінаціях зі сплатою членських внесків.





2) 30.05.2018 р. Каховський міськрайонний суд виніс рішення в цивільній справі за позовом депутата Каховської міської ради Ігоря Хомінця, яким визнав поширені Павлом Філіпчуком відомості недостовірними. Рішення давно набрало законної сили, не виконано.





3) В 2019 році Філіпчук програв суд проти мене. Депутат намагався довести, що я розповсюдив неправдиву інформацію в одній зі статей, однак суд довів протилежне і визнав його вимоги безпідставними.





4) В липні 2019 року представники громадської мережі «Опора» визнали недостовірною розповсюджену Павлом Філіпчуком (в якості кандидата в народні депутати України) інформацію.





Крім того, вже в суді з'ясувалось, що поліція розслідувала справу за моїм позовом з грубими порушеннями процесуального кодексу. Прокуратура ж виступила на боці поліції.





Щойно Каховський міськрайонний суд своєю ухвалою повністю задовольнив мою скаргу. Постанова слідчого Каховського відділу Національної поліції про закриття кримінального провадження від 12.06.2019 р. скасована. Матеріали кримінального провадження будуть направлені для продовження досудового розслідування.





Ухвала оскарженню не підлягає".