В КВУ побачили позитивні зміни в ситуації із правами людини в сільських ОТГ

Більше семисот херсонців отримали безкоштовну правову допомогу, а в двох об’єднаних громадах області проведено моніторинг дотримання прав людини - повідомили в КВУ за підсумками виконання проекту по впровадженню безоплатної правової допомоги в сільських ОТГ області.





З січня по жовтень 2019 р. юристи Херсонського офісу Мережі правового розвитку ХОО КВУ разом із партнерами із громадських організацій в Херсоні, Виноградівській та Новорайській об’єднаних територіальних громадах надавали безоплатну правову допомогу, а також провели моніторинг дотримання прав людини та правових потреб в громадах в рамках проекту «Розвиток громад Херсонщини через вдосконалення механізму безоплатної правової допомоги», який був підтриманий Міжнародним фондом «Відродження».

• У Новорайській та Виноградівській ОТГ була запроваджена система правової допомоги. Правові консультації надавалися за стандартами Мережі правового розвитку. В Херсоні наші юристи разом із партнерами по Мережі правового розвитку з ІЦ «Правовий простір» продовжили надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Херсонського міськвиконкому.

• За цей час юристами КВУ було надано 664 консультацій в стаціонарних приймальнях в офісі Мережі в Херсонському міськвиконкомі, в офісі ХОО КВУ (по скайпу), в Центрах інформації та консультації в Новорайській та Виноградівській громадах.

• Крім того, по «гарячій лінії» було надано 95 консультацій з виборчої тематики, консультацій в онлайн-режимі – 32, учасники колективних консультацій – 60 осіб.

• Найбільш актуальними у 2019 році було п’ять проблем. На першому місці – сімейні питання. Всього 89 консультацій на цю тему було надано нашими юристами. На другому місці за кількістю звернень – питання соціального забезпечення (64 консультації). На третьому місці – питання трудових відносин (56 консультацій) та земельних питань (55 консультацій). В шестірку найбільш востребуваних консультацій входять питання заповітів та правовідносини з приводу нерухомості (по 44 консультації).

• У зв’язку із специфікою нашої організації, найбільше безкоштовних консультацій було надано з питань виборчого законодавства та захисту прав виборців.

• Новостворені Центри правової інформації та консультації по наданню безоплатної правової допомоги провели моніторинг дотримання прав людини та виявили найбільш гострі місцеві проблеми сільських громадах.

• Подібний моніторинг в окремих громадах ми проводимо другий рік поспіль. В результаті, ми зафіксували окремі позитивні зрушення в об’єднаних сільських громадах. Поступово керівництво громад впроваджує процедури демократії участі. Відновлюється діалог із громадою. Покращується рівень поінформованості. Так, збільшилася кількість тих, хто вважає що їхні думки враховуються. У минулому році таких було 15%, зараз – 19% опитаних мешканців громад.

• Майже дві третини опитаних задоволені інформуванням у сільській раді.

• Робота правоохоронців: рівень позитивних оцінок збільшився. У 2018 році рівень роботи правоохоронних органів в районі по захисту прав громадян оцінювали як низький 35,3%, а ще 7% вагаються, як її оцінити. Зараз позитивно оцінили роботи поліції 65% учасників опитування. 27% надали низькі оцінки.

• Рівень своєї захищеності оцінили як високий та середній вже більше 72% (у минулому році було 61%)

• Гострі проблеми в громадах залишилися ті ж самі, але зменшилася заполітізованість. Якщо у минулому, передвиборчому році у десятці проблем, які хвилюють мешканців ОТГ на перших трьох місцях були погана якість життя в цілому в країні (63,6%), хвороби власні або близьких та низька якість медичних послуг (61,3%) та бідність (58,6%).

• Серед інших проблем – корупція (55,2), політична нестабільність (52,9%), комунальні проблеми (45,5), зростання злочинності (41,8%), страх військової загрози (41,4), безробіття (40,4%) та екологічні проблеми (39,7%).

• У цьому році на перше місце вийшли комунальні проблеми (забезпеченість помешкань водою, енергією, теплом, газом і т. ін., благоустрій будинків і кварталів) (57%). На другому місці залишається теми власних хвороб та низького рівня медичного обслуговування й питання корупції й хабарництва (52%). Погана якість життя в країні в цілому тепер на третьому місці (49%).

• Далі йдуть відсутність грошей, бідність, погане матеріальне становище (48%). Далі йдуть екологічні питання (41%), зростання злочинності та безробіття, погана якість життя в рідному селі (по 32%). Замикає десятку проблемних питань, які хвилюють селян - слабкість держави, недоліки суспільства, політична нестабільність (31%).

• Відповіді на ці питання показують три тенденції життя в об’єднаних територіальних громадах. По-перше, зменшення впливу політичних ток-шоу, що привело до пом’якшення загальнополітичних оцінок.

• Друга тенденція – тема бідності, хоча й залишається в топі проблем, але поступається гострою іншим. Тема медичних послуг повинна стати однією з пріоритетних.





Медична реформа повинна бути в центрі уваги

• У минулому році оцінки рівня медичного обслуговування були більш оптимістичними. Тепер майже вдвічі зменшилася кількість тих, хто вважає, що має змогу проходити регулярні медичні огляди (20% замість 38% у минулому році). Зменшилася кількість тих, хто вважає, що має можливість безперешкодно отримати невідкладну медичну допомогу (швидку). Раніше таких було 59%. Зараз – 40%. Збільшилася кількість незадоволених забезпеченням медичних препаратів та доступом до них. У минулому році таких було 24,5, тобто кожен четвертий. Зараз 33,6, тобто, кожен третій.





• Подібні дослідження показують результати роботи місцевої сільської влади над задоволенням потреб та вирішенням проблем селян. Опитування та вивчення нормативно-правової бази показало, що влада намагається вирішувати проблеми. Тенденції до змін є позитивними, але залишаються окремі проблемні місця. Й вони стосуються в першу чергу безпеки, доступу до медицини та бідності.









Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проекту «Розвиток громад Херсонщини через вдосконалення механізму безоплатної правової допомоги». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження»

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