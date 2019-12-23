В журналистской профессии могут выжить продавцы страхов и неврозов? Статья вторая

Напомним, что на журналистской конференции, которую организовали Украинский кризисный медиа центр и Эстонский центр Восточного партнерства, состоялась внутрицеховая дискуссия о роли и месте журналистов в современном мире. В откровенном разговоре приняли участие журналисты из десяти областей Украины.





Сегодня хотелось бы вспомнить выступление Павла Казарина на тему «Можно ли оставаться интересным, соблюдая стандарты журналистский профессии», поэтому даю краткий конспект его выступления.





Кардинально меняется не только наша профессия

Павел Казарин в начале своего выступления всех успокоил. Он сообщил, что меняетяс не только наша журналистская профессия. Исчезают целые привычные нам миры. Уйдут десятки профессий. Отмирают целые отрасли. Так иногда бывает, что все меняется.

«Эти изменения проходит вместе со всем миром. Эти изменения драматические. Драматизм перемен происходит не только с нашей страной и нашей профессией. Перемены происходят во многих странах и со многими профессиями. Мы живем в галактике Интернета. И наша профессия ощущает эту жизнь, как никакая другая».





Забудьте об особой роли

«Когда говорят, что мы вторая древнейшая профессия – это полная ерунда. Институциональной журналистике всего лишь лет пятьсот. Последние сто лет с хвостиком у медия была главная монопольная роль между производителями и потребителями контента».





В 50 – 80-ые годы, когда кто-то хотел сказать что-то важное, то он должен был прийти в редакции газет, журналов или на телеканалы и доказать, что его точка зрения имеет право на существования и пройдя через этот институциональный фильтр только потом ему давали возможность обратиться к аудитории. И аудитория могла прочесть его статью, услышать мнение по радио или на телеканале.





«Интернет создал новую реальность. Теперь желающие могут миновать нас, как посредников и могут общаться с аудиторией своих единомышленников напрямую. Появилось множество платформ. У Владимира Зеленского 80 млн подписчиков в Инстаграмме. И он может позволить себе, если хочет, не обращаться к медиа, и не обращаться к журналистам или выходить на пресс-конференции».

«И в этом смысле журналистика переживает свой кризис. Ее роль посредника и транслятора смыслов теперь не нужна».





О разочаровании. Непересекаемые реальности и читательские фильтры.

С приходом Интернета мы думали, что это поможет общаться всех со всеми – говорит Павел Казарин. Исчезнет цензура. Ведь все интернет-сайты невозможно запретить. Всегда можно создать свой сайт и говорить правду.





«Но, оказывается, на смену институциональной цензуре, когда свободу слова запрещает государство, приходит цензура добровольная. Если Вам нравится какая-та публикация – Вы ставите лайк. Через некоторое время Фейсбук начинает индексировать Ваши информационную ленту так, что из нее исчезают публикации, которых Вы не лайкаете. Те, кого Вы не лайкаете, исчезают из Вашей сети и мы оказываемся в мыльном пузыре, который состоит из единомышленников».





Я бы добавил, что те, кого Вы не лайкаете – просто исчезают из Вашей информационной повестки дня. Они для вас перестают существовать.





«В прошлом в странах демократии - у каждого из нас был один набор фактов. Потому что все смотрели, слушали и читали одни СМИ, которые работали по стандартам и описывали им реальность. От депутата до водителя автобусов. Они приходили домой и смотрели телевизор, читали газеты. В общем знаменателе было определенное количество изданий и телеканалов, которые смотрели все. И именно они описывали им из чего состоит их реальность.

Сегодня, благодаря развитию социальных сетей, люди видят на экране своих смартфонов и планшетов только то, что видят. Они могут жить на одной лестничной площадки и одновременно пребывать в двух разных реальностях.

Украинцы, которые читают Анатолия Шария или Андрея Полтаву – у таких людей две разные Украины, которые ни когда с собой не пересекаются. Это опасно».





Выживает в медиа только торговля страхами и неврозами

«Еще одно последствие. Когда, благодаря Интернету, увеличилось конкурентное поле, то оказалось, что самое простое это торговать страхами и неврозами. Никого не интересует, что утром проснулись несколько миллиардов людей и пошли в хорошем настроении на работу – это никого не интересует. А вот то, что в Чернигове бабушка съела внука наберет огромное количество просмотров».





«Гонка за эмоциями, торговля страхами и неврозами привела к тому, что люди думают о реальности намного хуже, чем эта реальность есть. Французы убеждены что 25% их граждан это мусумальмане. На самом деле только 8%. В Италии считают, что у них безроботица 40%, на самом деле только 13%».





Павел Казарин считает, что мы живем в самой благополучной эпохе. Человечество выиграло три главные войны – с голодом, эпидемиями и войнами. Если в этот мир перенести нашего предка, то он решит, что так выглядит рай или золотой век. До тех пор, пока не включит телевизор. Если мы включим телевизор, то мы видим, как мир несется к катастрофе и это ужас, и все пропало. В этом аду мы обречены захлебнутся.





Есть большая проблема – о том, что существует реальность и то, что об этой реальности думают наши люди. И особенность 21 века состоит в том, что люди думают о реальности намного хуже, чем эта реальность есть.





Мы никогда не жили так сыто и благополучно, как в 21 веке, но мы убеждены глубоко в обратном. И это тоже отчасти история про Интернет. О том, когда медиа утратили монополию на распространение информации, когда информация стала распространяться по новым хаотическим правилам. Это привело к тому, что в этой новой реальности стало намного легче торговать страхами и неврозами, чем фактическим положением дел. Чем хлеще будет заголовок, тем чаще на эту новость будут кликать. И это тоже вызов, перед которым стоит наша профессия.





Между реальностью и нашим представлением о реальности есть зазор





"Между реальностью и нашим представлением о реальности есть зазор. И в этот зазор вбивают клинья. Причем вбивают как и те люди, которые зарабатывают на этом, так и те, кто преследуют большие политические задачи. Как политики, так и отдельные государства. КНДР, Китай, Российская федерация. Которые не удовлетворены тем, как мир устроен, и они хотят этот мир переучредить, как им будет выгодно. И журналистика оказывается на самом острие борьбы за здравый смысл. Менять представление людей о реальности намного проще чем менять саму реальность".





Создание одного телеканала, который будет менять наше представление о мире стоит дешевле, чем танковый батальон. А танковый батальон это всего лишь три танка. То есть, бороться за то, как люди думают о реальности проще, чем утюжить эту реальность танковыми гусеницами.

"Поэтому эти информационные войны абсолютно не случайны. И они ведутся и в нашей, и западных странах за представление людей о реальности. И наша профессия стала заложником этой ситуации. И дезертировать с этого поле боя нам не очень морально."

Цена профессии

"В этом особенность. Если мы говорим, что сегодня журналистика противостоит блогосфере, то мы должны понимать, что сегодня и журналистика наша не выступает единым рядом. Что в нашей профессии есть большое количество штрейкбрехеров, которые играют за «чужих ребят», прикрываясь званием журналиста. И это тоже дополнительный вызов для нас всех".





"Все, что внушает мне оптимизм – это тот путь, который прошла украинское медиа за последние двадцать лет. Мне многое не нравится. Очень часто профессия меня разочаровывает, опускаются руки, но если по гамбургскому счету мне судить о том, что происходило, то движение все же есть.

Я – исторический оптимизм. У меня нет ответов на все вопросы. Ответы рождаются в ходе профессиональных дискуссий" – говорил во время своего выступления Павел Казарин.



