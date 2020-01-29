Тема дня: міській голова прокоментував новий бюджет Херсону

23 січня на позачерговій сесії Херсонської міської ради депутати прийняли бюджет 2020 року. На що розподілили кошти? Чому кошторис міста затвердили не з 1 спроби та які непорозуміння він викликав? - розповів Володимир Миколаєнко, Херсонський міський голова під час ефіру на телеканалі UA: Херсон

Минулого тижня депутати проголосували за бюджет Херсона на 2020 рік. Це зняло ризики, які могли б загрожувати життєдіяльності міста. Про це під час ефіру на телеканалі UA: Херсон зазначив міський голова Володимир Миколаєнко.





Зокрема, за словами міського голови, вдалось уникнути відключення МКП «Херсонелектротранс» від електропостачання через заборгованість перед «Херсонобленерго», яка складала 1,8 млн грн. Це загрожувало повною зупинкою тролейбусів.





Окрім того, Херсон отримав можливість повноцінно фінансувати заробітну платню медиків та вчителів, оскільки держава не забезпечує таку потребу у повному обсязі.





«Наприклад, лише цього місця освітянам виділять орієнтовно 2 мільйони гривень на заробітну платню. Це зарплата для 200 вчителів», - зауважив міський голова.





Додатково міська влада бере на себе оплату праці медичних працівників в закладах загальної середньої освіти. У бюджеті міста на це закладено 4 мільйони гривень. Оскільки з нового року НСЗУ більше не фінансуватиме медпрацівників у навчальних закладах, міські школи ризикували залишитись без них.





На плечі місцевого бюджету лягла також підліткова служба — її фінансування державою також не передбачено. Аби вона не була ліквідована, у бюджеті Херсона передбачено близько 2 млн грн.





Неприйняття бюджету також загальмувало б ремонт Будинку ветеранів (колишній кінотеатр «Іскра»). На його реконструкцію та капремонт інженерних мереж закладено 500 тис. грн на рік.





«У 2019 році встановили багато нових світлоточок у місті. Зрозуміло, що ті гроші, які витрачались з січня минулого року, плюс нові тарифи на електроенергію, вже не компенсують витрати на електроенергію з появою нових вуличних ліхтарів», - зауважив Володимир Миколаєнко.





Міський голова зазначив, що бюджет міста на 2020 рік не досконалий, проте в ньому враховані всі інтереси громади міста.