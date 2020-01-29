В Херсонской области появилась альтернатива радиоточкам - СМИ

В Херсонской области региональное подразделение «Укртелекома» прекращает работу радиоточек, поэтому местные громады создают собственное радио - сообщает "Голос Украины"





В области катастрофически (до нескольких сотен экземпляров) упали тиражи районных и городских газет, а некоторые из них вообще прекратили существование. К тому же региональное подразделение «Укртелекома» с февраля прекращает работу привычных еще со времен СССР радиоточек — это стало убыточным. Но местные громады нашли альтернативу — собственное радио. Ныне в регионе уже работает радио громад села Рыково (Партизаны) Генического района и райцентра Великая Лепетиха. Соответствующую лицензию получили и в поселке районного значения Ивановке. Но похоже, что это — только начало.





«Намерение принять участие в проекте «Вещание громад» задекларировали в городах Алешки, Скадовск и Новая Каховка, курортном поселке Лазурное, райцентрах Великая Александровка, Верхний Рогачик, Каланчак и Новотроицкое. Ныне для будущих станций, которые будут транслировать информационный контент, уже «просчитывают» свободные частоты», — рассказал «Голосу Украины» представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Херсонской области Сергей Мовчан.





Механизм создания радио отдельной громады не особо сложный. Как правило, орган местного самоуправления создает коммунальное предприятие, в уставе которого есть пункт о предоставлении услуг по некоммерческому радиовещанию.





В дальнейшем обустраивают студию, покупают микрофоны и передатчик мощностью 30 Вт, который обеспечивает передачу сигнала в радиусе 3-40 километров (а для поселка районного значения или небольшого городка больше и не надо). Все это будет стоить где-то полмиллиона гривен, которые для поселкового, районного совета или даже ОТГ ныне сумма не чрезмерная.

Укринформ



Об этом заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время пресс-конференции в Укринформе.



"Есть несколько проектов, которыми Нацсовет гордится. Это создание полностью украиномузичной радиостанции "Страна FM", это развитие общественного вещания, которая развивается гигантскими темпами. Одним из проектов, которым мы гордимся, - это "Вещание громад", которому три года, - конкурс на частоты был объявлен 2015-го. Это вещания территориальных общин, которое удовлетворяет потребности в локальных новостях и обеспечивает очень быструю информацию о чрезвычайных происшествиях. Миссия проекта - развитие местного вещания: здесь есть место и для публичных дискуссий по местных общин , Это и контроль за местными властями. Только в течение 3-х лет 70 местных радиостанций начали эфирное вещание ", - сказал Юрий Артеменко.



Он отметил, что в целом 173 местные радиостанции сейчас осуществляют свое вещание в 24-х областях Украины. Темпы роста по сравнению с 2015 годом - 70%.



"Относительно собственного вещания, то средний его объем - 11:00 в сутки. Конечно, есть и менее часов, это зависит от количества штата. И тут на помощь приходит Общественное радио, потому что по условиям конкурса, если вещатель имеет возможность сказать только, скажем , 2:00, он должен использовать программы Общественного радио. Это может быть и "UA Культура", и "UA радио Луч", - сообщил Артеменко.



В то же время он уточнил, что большая часть радиостанций - 62% - коммерческие. 38% - 65 компаний - коммунальные предприятия. дним из самых успешных проектов Национального совета в 2015-2018 годах является "Вещание громад", миссия которого - через развитие местного вещания повлиять на развитие гражданского общества - сообщал в 2018 году