» » » «Анима» значит «душа». Женский фестиваль вдохновлял на счастье

Галина Бахматова,
кандидат філологичних наук,
оглядач

«Анима» значит «душа». Женский фестиваль вдохновлял на счастье

 Галина Бахматова 
Недавно (13-14 мая 2017 года) побывала на открытии и нескольких мастер-классах Всеукраинского фестиваля «Анима» в Херсоне, организованного Светланой Береш и Виталием Белобровом. Два дня разные специалисты, лекторы и тренеры вдохновляли женщин на общение, как по нотам, на красоту, которая страшная сила, на самодостаточность духовную и интеллектуальную – вдохновляли на счастье!
Изложу коротенько то, что удалось лично мне познать за неполный первый день фестиваля.  Светлана Береш и Виталифй Белобров - организаторы фестиваля, открыли его известной сентенцией: за один день нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысль, которая потом изменит жизнь. Какие же новые мысли появились от активного восприятия фестивальной информации? Их не так уж и мало, начиная с того, что в эпоху всеобщего разрушения очень важно что-то созидать, и заканчивай отзывом одной участницы: «Не ходите на этот фестиваль – он изменит вашу жизнь».
Фестиваль Анима в Херсоне 


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