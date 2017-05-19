«Анима» значит «душа». Женский фестиваль вдохновлял на счастье

Недавно (13-14 мая 2017 года) побывала на открытии и нескольких мастер-классах Всеукраинского фестиваля «Анима» в Херсоне, организованного Светланой Береш и Виталием Белобровом. Два дня разные специалисты, лекторы и тренеры вдохновляли женщин на общение, как по нотам, на красоту, которая страшная сила, на самодостаточность духовную и интеллектуальную – вдохновляли на счастье!

Изложу коротенько то, что удалось лично мне познать за неполный первый день фестиваля. Светлана Береш и Виталифй Белобров - организаторы фестиваля, открыли его известной сентенцией: за один день нельзя изменить жизнь, но можно изменить мысль, которая потом изменит жизнь. Какие же новые мысли появились от активного восприятия фестивальной информации? Их не так уж и мало, начиная с того, что в эпоху всеобщего разрушения очень важно что-то созидать, и заканчивай отзывом одной участницы: «Не ходите на этот фестиваль – он изменит вашу жизнь».







