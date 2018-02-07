» » » Границ нет. Но можем ли вы это себе позволить?

Єкатерина Пономаренко,
журналіст,
блогер

Границ нет. Но можем ли вы это себе позволить?

 В последнее время задумалась на тему границ в нашей голове, в нашем сознании. Тема то популярная, но познаётся только через собственный опыт.

Как-то я прочитала где-то или услышала, что, дескать, у каждого человека есть свой предел интеллектуального развития - дошёл до определенной точки и остановился. не знаю, понравилась мне эта мысль или нет, но с того же момента я начала применять эту теорию к себе. Начала думать "Ну что ж, кажется, я до своего предела уже дошла, умнее мне уже не стать и можно не париться". Я просто периодически прокручивала эту мысль у себя в голове, сама того не замечая. но последний раз, словив себя на ней, я вдруг подумала "А вдруг никакого предела нет?".

И задумалась о том, сколько же я вообще границ себе в жизни ставила и продолжаю ставить. И сколько раз я сама закрываю перед собой какие-то двери, полагая "я не достаточно сильна, недостаточно умна, недостаточно хороша". Но с другой стороны сколько уже таких "границ" разрушилось, стоило мне только это себе позволить. И как я была удивлена.

Так что, если границ нет? Это открывает бесконечные возможности. но это и волнует, пугает, заставляет сомневаться.  А можем ли мы себе это позволить?

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