Ім'я зради

Якщо трохи перефразувати вислів вусатого вождя всіх часів і народів, кожна зрада має ім'я, прізвище і по-батькові.Сьогодні, 22.02.17, за небувалого скупчення херсонських громадян, не відбулась позачергова сесія Херсонської міської ради, яка мала відмінити протизаконне рішення виконкому про підвищення тарифу на пасажирські автобусні перевезення з 3 до 5 гривень, і накласти мораторій на подальші спроби підвищення тарифу до визначення його справедливого і обгрунтованого розміру.Усім, хто слідкує за подіями, відоме, що те рішення і так призупинене судом, і є великі шанси, що буде зрештою скасоване - надто вже відвертими є процедурні порушення мером Миколаєнком і його першим заступником Козаковим процесу його прийняття.То може, трагедії не сталося?Дивлячись для кого. Якщо рішення в протизаконний спосіб підписали 15 з 24 членів виконкому, ніщо не заважає мінімум 13 з них відкрито його підтримати на черговому засіданні у законний спосіб. Або нове, йому подібне. Без введення радою мораторія це зробити не складно. Тому зривання сесії для лобістів підвищення тарифу було справою принциповою (чому вони так неприховано відстоюють інтереси перевізників, наче самі мають там долю - питання риторичне).Тому нема нічого дивного в тому, що не з'явилися майже повним складом члени тушко-групи "Успішний Херсон" - для них неподоланим бар'єром є суміш залежності одних від кадрових рішень мера, других - від санкціонованих ним бюджетних косточок, третіх - вплив на них колег з перших двох груп. Тому з цієї групи в 14 багнетів (4 свободівця, 3 радикали, 5 самопомічан-тушок, 2 позафракційні, вигнані із "Укропа" і "Батьківщини" в кріслі сиротливо сидів аж один Олександр Ложичев - депутат від "Свободи" і заступник директора комунального підприємства "Дорожник". Нечувана сміливість, або навпаки, чіткий розрахунок, заснований на точній інформації - кворуму не буде навіть з ним. Решта "Свободи" вдало, як їм здається, подалась у відрядження до Києва. Так само одним депутатом Юрієм Климентенком (начальником управління молоді і спорту міської ради) була представлена фракція "Наш Край", що налічує загалом 9 членів, включно з такими мастодонтами, як Володимир Сальдо, Дмитро Больбот чи Віктор Шевчук. І звісно, не було двох кандидатів на виліт з БПП - Ірини Ценкер та Галини Лугової.Як відомо, з числа відсутніх 9 депутатів, т.зв. "тушок", перебувають під процедурою відкликання. Процедура повільно, але незворотньо, проходить на засіданнях Територіальної виборчої комісії. Депутати-відкликанти не втрачають моменту, щоб виступити на засіданнях, розповідаючи, як їх насправді люблять їх виборці ,і як вони їм віддячують взаємністю. Та це брехня, яку вони навіть не вважають за потрібне якось удавати в дії.І все ж, відсутність "тушок", і трьох фракцій, що належать меру оптом ("Нашого края", "Свободи" і радикалів), була цілком прогнозованою. Голосувати проти мораторію на підвищення без жодних гарантій покращення сервісу та жодних розумних розрахунків, для всіх із них означало б величезний удар по іміджу. Особливо для "Свободи", у якої реформування сервісу і відповідність тарифу якості, сидить у передвиборчій програмі. Голосувати за - кревна образа кормільців і поїльців, тобто мера, його першого заступника і надто ексцентричної, скандальної та мстивої виконувачки обовязків керуючого справами мерії Катерини Гандзюк, особи, що має схоже, необмежений вплив як на міського голову, так і на всю структуру міських виконавчих органів. Тому краще не явитись. А якщо вийде - знайти благовидний привід.Але ж без тих, чия неявка прогнозована, залишалось ще 29 депутатів? Які підписали лист-вимогу про проведення сесії, чиї партії однозначно і категорично висловились проти підняття тарифу, вклались в рекламні кампанії, зібрали прихільників на мітінг. От тут і переходимо до власне зради. На сесії не були помічені з числа очікуваних Валерій Боржков (Укроп), Леонід Ремига (БПП), та цілих 4 представники опозиційного блоку. На останніх треба зупинитись детальніше.Серед 15 підписантів підвищувального рішення виконкому, було двоє членів по квоті фракції опозиційного блоку, Олександр Єгорович Устінов (директор КП "Дніпровський ринок") та Олег Довбиш (власник готеля "Фрегат"). Крім того, була голова профспілки працівників освіти, депутат від ПР кількох поспіль минулих скликань, Галина Гривняк. Людина, формально не від оппоблоку, але до нього дуже близька. А серед підписантів листа за проведення позачергової сесії є підпис депутата, директора КП "Херсонелектротранс" і сина свого батька-члена виконкому, Єгора Олександровича Устінова. Син пішов проти батька? Принаймні, так здавалось, якщо подивитись на демонстровану його однопартійцями впевненість. Тобто, не те щоб пішов, але партійна дисципліна, притаманна регіоналам одностайність і підкилимність, ніби натякали, що питання, винесене ними в публічну площину бігбордів, газет та мітінгів, вже не принесе сюрпризів з їх боку.Та ретельно приховане протистояння всередині оппоблоку виявилось сильнішим за імідж. Жалюгідно б мали виглядати четверо оппоблоківців , що прийшли, перед очима ними ж переважно і мобілізованого листівками, газетами і бігбордами народу, з урахуванням того, що така сама кількість "опозиціонерів" сесію проігнорували. Саме їх відсутність стала вирішальною для нестачі кворуму. Шкода, що в галасі і демагогії, що лунали в залі, не було зроблено жодних політичних оцінок саме цій партії. Схоже, "демократи" не хочуть псувати віртуального ситуативного альянсу на майбутнє, якщо не з усіма екс-регіоналами, то хоча б з половиною їх. Тому прогульників публічно затаврували просто як людей, залежних від мера, а всю відповідальність поклали на нього. Це справедливо, але неповно. Нам, виборцям, байдужі ситуативні альянси. Тим більше між ідеологічними антагонистами, між якими можливо лише одна спільна справа - дерибан бюджету. Про уе свідчить рік практики існування в міській раді неоголошеної широкої коаліції. Ми вважаємо такі альянси шкідливими і непродуктивними. І воліємо називати речі своїми іменами. Депутати Єгор Устінов, Юрій Марієв, Сергій Собчук, та Олексій Заболотний - зрадили. Зрадили власну партійну програму, де йдеться про недопушення росту тарифів, і власне партійне керівництво, та ще й, даруйте за французьку, розвели його на бабки. Адже бігборди, безкоштовна газета, листівки, і звезення учасників мітінгу автобусами під міськраду - задоволення не дешеве, і все пішло вітром. А якщо ви вже підписали вимогу скликати сесію, то ваша неявка = зрада. Зрада на ім'я Єгор, як найвпливовішого з прогульників-опоблоківців. Відповідно, ці четверо поповнили легіон херсонських тушок. Тепер їх вже 20 !!!Сам собі задаю питання: а хто я такий опозиційному блоку, щоб його критикувати? Я не є і ніколи не був його виборцем, ніколи не підтримував його попередника - регіоналів, чи інші проросійські проекти. Наче, це не моя турбота. Та все ж, відразу згадується трохи неполіткоректний анекдот про лазню "Іване Абрамовичу, Ви або труси одягніть, або хреста зніміть". Тобто, пане Василь Федін, або визнайте, що Ваша партія є посіпакою і співучасником злочинного гібрідного режиму на паях з постмайданівською піною, або зробіть так, як робить здорова частина постмайданного політикуму - сприяйте ініціативі виборців про відкликання власних тушок. Думаю, у Територіальної виборчої комісії нема приводів для саботажу подібної ініціативи. Це у Бога таке почуття гумору: сила, що рік користувалася послугами тушок з таборів опонентів, сама стала жертвою цієї практики. Що посієш...