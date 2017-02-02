У тринадцятого члена ЦВК закінчився строк повноважень

Сьогодні, 3 лютого, у ще одного члена Центральної виборчої комісії закінчився строк повноважень. Мова йде про Олександра Осадчука, якого було призначено до складу ЦВК 2 лютого 2010 року. До цього він перебував на посаді завідувача секретаріату парламентської фракції «Блок Литвина». Таким чином, вже у 13 із 15 членів Комісії закінчився строк повноважень, який становить сім років.

Комітет виборців України закликає керівників парламентських фракцій і Президента розблокувати процес призначення нових членів ЦВК.

На думку голови КВУ Олексія Кошеля, у Верховній Раді немає 226 голосів на підтримку тих кандидатур, яких подав Президент. Тим більше, що відповідно до Закону про регламент голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.

«Фракції парламенту мають звернутися до Президента із пропозицією відкликати відповідну Постанову і запропонувати йому оновлений список кандидатур до складу ЦВК. Тим більше, що оновлювати перелік кандидатів й так доведеться з огляду на збільшення кількості членів ЦВК, у яких закінчився строк повноважень», – зазначив голова КВУ.

«Компроміс може бути знайдено за трьох умов. По-перше, важливо щоб фракції, визначаючи кандидатів, зробили вибір на користь фахівців, а не партійних активістів без відповідного досвіду. По-друге – серед їх пропозицій не має бути одіозних і завідомо непрохідних прізвищ. По-третє, нові кандидати мають представляти інтереси всіх парламентських фракцій» – додав Кошель.

Джерело: сторінка ВГО КВУ в Фейсбуці