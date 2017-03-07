Конкурс "Легенди Херсонщини". Ви можете стати переможцем

Спільним наказом управління культури Херсонської облдержадміністрації та управління освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації започатковано обласну літературно-краєзнавчу акцію «Легенди Херсонщини».





Мета акції: сприяти національно-патріотичному вихованню учнів шляхом підвищення їх поінформованості про рідний край, його історичну та культурну спадщину та на підтримку творчо обдарованої молоді.





Творчі роботи від учасників акції приймаються до 15 травня 2017 року на адресу: 2017.konkurs@gmail.com





Підведення підсумків та відзначення найактивніших учасників — переможців творчого конкурсу легенд рідного краю — заплановані на червень 2017 року.





Запрошуємо талановиту й обдаровану юнь до участі. Дізнайтесь більше про свій таврійський край і створіть власну неповторну легенду!

СПРАВЖНІ Легенди Херсонщини народжуються сьогодні! І саме ви можете стати ПЕРЕМОЖЦЕМ цього року!

Нарешті, дочекалися!!! Менше року тому, Благодійний Фонд "Майбутнє Херсонщини" започаткували літературно-краєзнавчий проект "Легенди Херсонщини"! Тоді ми проводили конкурс легенд та пообіцяли зробити його щорічним та традиційним для нашого краю! З того часу отримали масу пропозицій і звернень щодо продовження та бажань участі у конкурсі, переважно із сіл та райцентрів! Цього року у нас з'явився ініціативний співорганізатор Херсонська обласна бібліотека для дітей, а ще багато класних партнерів, про яких обов'язково розповімо детальніше! До речі, за сприяння управління культури та управління освіти, молоді та спорту Херсонської ОДА, про конкурс дізнаються та приймуть участь всі школярі області, а також обласні бібліотеки.

А НАЙГОЛОВНІШЕ, на переможців 18+ вже традиційно чекатимуть ГРОШОВІ ВИНАГОРОДИ від нашого ФОНДУ, а саме:

1 місце - 1000 грн., 2 місце - 600 грн., 3 місце - 400 грн.

Для дітей же, що посядуть призові місця, чекатимуть ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ від МЕЦЕНАТА, які ДІТИ отримають протягом 6 місяців, а саме:

1 місце - 3000 грн., 2 місце - 1800 грн., 3 місце - 1200 грн.

Окрім головних призів, буде ще багато СЮРПРИЗІВ!

Отож, знаємо, що багато з вас, з нетерпінням чекали на цю ПОДІЮ!!! Не гайте часу!

ПОЧИНАЄМО ПРИЙМАТИ ЗАЯВКИ! ДЕДЛАЙН 15 травня!