За перший квартал в Україні зафіксовано 52 випадки порушень свободи слова – ІМІ

За перший квартал 2017 року ІМІ зафіксував по Україні загалом 52 випадки порушень свободи слова, які сталися в 18 областях країни. Основними порушеннями за три місяці стали - перешкоджання професійній діяльності журналіста — 15 випадків, 9 випадків обмеження доступу до публічної інформації та 7 випадків погроз.

Такі дані подає щомісячний моніторинг Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

Трійкою лідерів з порушень за цей період стали Київ з областю (12 випадків), Донеччинна (п’ять випадків) та Дніпропетровщина з Миколаївщиною (по чотири випадки). Загалом порушували право журналістів на професію приватні особи, місцева влада і депутати, посадовці, судді, Верховна Рада, СБУ, політичні партії та інші.

В окупованому Росією Криму ІМІ зафіксував 7 випадків порушень прав журналістів.

Експерти ІМІ відзначають збільшення порушень в категорії доступ до публічної інформації, зокрема 9 випадків з початку року у порівнянні з першим кварталом 2016 року, коли було зафіксовано три випадки.

У той же час ІМІ зафіксував зменшення кількості фізичної агресії стосовно журналістів, зафіксовано лише два випадки побиття у цьому році, у порівнянні з першим кварталом 2016 року, коли експерти відслідкували 7 випадків.

Також негативною тенденцією є збільшення кількості випадків пошкодження майна журналістів, з початку року - чотири випадки у порівнянні з 2016 роком, коли був зафіксований один випадок, і лише у січні.

Крім того, ІМІ звертає увагу на зростання випадків політичного тиску — за перший квартал зафіксовано три випадки. У 2016 році за весь рік було зафіксовано лише три таких випадки.

Цього року випадки політичного тиску пов’язані з введенням електронного декларування для представників антикорупційних громадських організацій та їхніх контрагентів, тиск на члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії з боку Радикальної партії Олега Ляшка та випадок пов’язаний з місцевою владою на Кіровоградщині.

Детальніше про стан свободи слова читайте на сайті ІМІ у рубриці “Барометр свободи слова”.

Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск та кібер-злочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю. Детальніше про методологію можна прочитати тут.

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