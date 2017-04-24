АТОшники Нової Каховки вимагають звільнити заступника міського голови

З вимогою звільнити з обійманої посади заступника міського голови Нової Каховки Сергія Давидюка до керівництва міста звернулися представники організації учасників АТО "Біла стріла". Вони звинувачують чиновника у бездіяльності й нехтуванні інтересів захисників України — до речі, своїх же побратимів.





— За що платники податків сплачують йому заробітну плату? — не розуміє керівник ГО «Біла стріла» Дмитро Марков. — Так, Давидюк створює підконтрольні собі організації під ви­глядом корпоративних дачних товариств, але не здатний органі­зувати похорон Героїв України, про яких він навіть не знає та взагалі не проводить ніякої роботи з хлопцями, котрі воювали в АТО, та їхніми родинами. Хоча багато хто з них пройшов пекло: Іловайськ, Дебальцеве. Кон­кретних прикладів вистачає. Також він проігнорував організацію новорічних свят, не захотівши хоча б просто приділити увагу дітям військових. Не повідомив він нас і про наявність вільних будинків для відпочинку на Арабатській Стрілці минулого літа та не допоміг дітям учасників АТО, у яких виникла проблема при відправці до оздоровчого табору. Його робота зведена до нуля. Якщо хтось хоче саботувати якусь роботу — треба доручити її Давидюку. І він цей саботаж виконає на найвищу оцінку.





Звернення до міського голови Дмитро Марков озвучив на сесії міськради і закликав самого Давидюка написати заяву про звільнення за власним бажанням: «Зробіть чоловічий вчинок, бо подальше ваше перебування на цій посаді — чорна пляма на місті». Проте деякі депутати стали на захист Сергія Давидюка, зазначивши, що той опікується не лише питаннями воїнів АТО, а й іншими сферами життєдіяльності міста. А міський голова Володимир Коваленко доповнив, що перед тим, як робити такий крайній крок, необхідно добре вивчити дане звернення.





Нагадаємо, що минулого року великий резонанс мала історія з організацією похорону загиблого під Авдіївкою новокаховчанина Романа Гавриленка. Проявлена земляками і владою міста відверта байдужість до загиблого не залишилася без уваги. Обурені побратими і волонтери влаштували навіть мітинг протесту. «Це чергове розчарування і біль від того, що відбувається в нашому місті, — за­явила тоді відома волонтерка Ольга Данилова. — Від того, що тут не вміють і не хочуть цінувати тих, хто загинув за нашу Україну, за мирне небо над нашою головою».



