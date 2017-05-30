Общественные слушания по титульным спискам состоятся 7 июня

Наконец городским головой было подписано Распоряжение о проведении Общественных слушаний по титульным спискам.

Ранее мы уже писали о том, что общественная организация «Рух розвитку ОСББ Херсона» подала в исполком заявление на проведение общественных слушаний по титульным спискам, на которое в течение 10 дней не последовало реакции. На 13-ый день общественники пошли в исполком выяснить ситуацию, где им сообщили, что распоряжение готово и «будет подписано завтра», то бишь в пятницу 26 мая. Однако документ инициаторы общественных слушаний увидели только сегодня.

Итак, согласно распоряжению, Общественные слушания состоятся 7 июня 2017 года в помещении конференц-зала Корабельного районного в городе Херсоне совета.



