Ліві відмовилися від першотравневого мітингу на Театральній площі

Сьогодні 1 травня представники лівих організацій відмовилися від запланованого мітингу на Театральній площі, присвяченого 1 травню.

Як вважає депутат обласної ради, член Президії Херсонської обласної ради Микола Ставицький, причиною такого рішення стали заяви від "невідомих патріотів" та прохання правоохоронних органів.





В даний момент на Театральній площі та біля Потьомкінського скверу знаходяться правоохоронці та групи молодих хлопців в футболках патріотичного кольору.

Про це пан Ставицький розповів на відео, яке опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці

"Знаходжуся на місці, де проросійські, проватні й просто ватні сили та активісти хотіли провести свій ватний шабаш. Як це було в минулому році, хотіли покричати "Путін", поспівати "Катюшу", але нічого в них не вийшло.





Не захотіли вони сьогодні прийти, бо невідомі патріоти пообіцяли допомогти провести їм це "свято" в "антипутінському форматі".





Так що знову Херсонщина та Херсон доказують, що "Херсон це Україна", що ніякі російські провокаційні сили, політичні та громадські організації вже ніколи не будуть займатися своєю підривною антидержавницької діяльністю.





Хотілось би подякувати нашим спецслужбам та правоохоронцям, які багато в чому теж доклали зусилля для того, щоб відбити бажання у російських політичних сил та громадських організацій зробити таку картинку, що тут хтось чекає Путіна. Й в першу чергу подяку херсонським патріотам, які відстояли Херсон у 2014 році й сьогодні показують, що Херсон - це Україна.





З Першим Травням, друзі, а тепер поїхали всі на шашлики" - сказав Микола Ставицький.

"Друзі! Завтра хтось святкує Перше травня, а ми за традицією виходимо з українською символікою щоб ці "хтось" не почали розмахувати на камери червоними ганчірками і кликати рузькє мір. Ніби офіційних заявок від проросійських сил на акції цього дня не було, але підступність цих товарісчей нам всім відома!

Тож всіх, хто не виїде з міста закликаємо прийти завтра 1 травня о 8.30 до Херсонського Драматичного театру з жовтоблакитними та червоно-чорними прапорами та іншою патріотичною символікою і знову показати всім, що Херсон - це Україна!"