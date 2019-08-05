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"Успішна жінка" ініціює створення скверу імені Олени Микитась

На офіційній сторінці громадської організації «Херсонський обласний центр «Успішна жінка» з'явилася інформація стосовно можливого перейменування новоствореного скверу по вулиці Залаегерсег. З такою ініціативою виступили коліжанки Олени Микитась - повідомляє стайт "Гривна"

Згідно з законодавством, перед тим як приймати рішення, потрібно обов'язково провести громадські слухання. Організатором громадського обговорення виступає центр «Успішна жінка», про що зазначено на сайті організації:

"Олена Микитась – відома громадська діячка, яка плідно працювала над розбудовою громадянського суспільства, створювала умови для розвитку підприємницької діяльності місцевих жителів і внутрішньо переміщених осіб, та сприяла розширенню політичних і економічних можливостей для жінок.

Пропозиція: присвоїти ім’я Олени Микитась новоствореному скверу  по вул. Залаегерсег.

Громадське обговорення відбудеться 3 вересня 2019 року за адресою: м. Херсон, вул. П. Калнишевського, 2, в актовій залі на 2 поверсі. Початок реєстрації о 14.45, Початок обговорення о 15.00"

Олена Микитась пішла з життя 2 червня. У жінки зупинилося серце. 

Олена Микитась – херсонська активістка. 19 років тому заснувала перший Херсонський обласний центр «Успішна жінка», який наразі відомий не лише на території України, а й за кордоном. 





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